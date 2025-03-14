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娛樂 最新消息

鬼鬼重返韓國！未婚當媽心聲曝光 出道20年親揭下一步

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔年初驚喜宣布當媽，雖然多了母親這個新身份，她依舊努力工作不停歇，因為今年是她出道20週年，正積極密練新作品，期待與粉絲見面。

鬼鬼分享身分轉換帶來的改變。（PALLADIUM提供）鬼鬼分享身分轉換帶來的改變。（PALLADIUM提供）

未婚的鬼鬼，已經與孩子展開全新的兩人生活，坦言對孩子的成長以及未來生活充滿期待，也希望粉絲持續支持她這個全新身份的轉變，再次感謝大家一路以來的陪伴與愛護。

今年適逢她出道20週年，鬼鬼透露目前正積極籌備全新作品，曾在韓國發片出道的她，希望20週年的專輯，能帶來不一樣的突破與驚喜，展現更多不同面向的自己。

鬼鬼重返韓國，把握時間上工街拍。（PALLADIUM提供）鬼鬼重返韓國，把握時間上工街拍。（PALLADIUM提供）

忙碌的鬼鬼不忘寵愛自己，在事業、家庭之餘，抽空為自己安排了一場韓國小旅行，踩著好穿、百搭的小白鞋，日走2萬步也不喊累。

鬼鬼趁著工作空檔好好放風，赴韓享受難得的悠閒時光，旅行途中也拍了不少時尚大片，以復古俏皮風穿搭演繹街頭時尚和大家分享。

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