《廣告狂人》男星失婚又失業淪為賊偷鄰居精品！喬漢姆意外揭上流秘密

喬漢姆在Apple TV+ 全新影集《掩耳盜鄰》詮釋一位曾身處上流社會、擁有金錢與權勢的男人。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+全新影集《掩耳盜鄰》（Your Friends & Neighbors）釋出全新預告，《廣告狂人》喬漢姆（Jon Hamm）領銜主演並擔任監製，他在劇中詮釋一位曾身處上流社會、擁有金錢與權勢的男人，突如其來的打擊卻摧毀他的一切，竟依靠竊盜鄰居家中精品來維持生活。

該影集由《超時空亞當計劃》編劇、暢銷書作家強納森崔普爾（Jonathan Tropper）擔任製作人，他開心表示：「這部影集在多年前就已經存在我腦中，如今簡直就像夢想成真。能與喬漢姆、康妮塔斐爾（Connie Tavel）以及克雷格葛里斯佩（Craig Gillespie ）攜手合作讓這個故事實現，實在令人興奮不已。」

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喬漢姆在Apple TV+ 全新影集《掩耳盜鄰》被突如其來的打擊摧毀一切，依靠竊盜鄰居家中精品來維持生活。（Apple TV+ 提供）

崔普爾也提到，Apple團隊的支持無與倫比，「事實上他們在第一季尚未播出前就已續訂第二季，是對這部作品的莫大肯定，更是對所有優秀卡司、劇組、編劇、導演與製作團隊辛勤努力的致敬。我們迫不及待想讓大家看到這部劇。」

喬漢姆在影集中飾演一名避險基金經理人，因離婚而遭無情解雇，當他仍努力適應自己剛結束的婚姻，卻開始潛入高級社區的鄰居家中行竊，同時發現這些光鮮亮麗的豪宅背後，隱藏著超乎想像的危險秘密與醜聞。

其他卡司陣容包含《2012》亞曼達皮特、《X戰警：天啟》奧莉維亞曼恩、《竊盜警長》李勛、《末日列車》莉娜霍爾、《五星饗魘》艾梅卡莉羅，以及《窺視者》巴西超模伊莎貝爾古拉特等實力派演員皆參與演出。《掩耳盜鄰》將於4月11日於Apple TV+ 全球上線，當天首播前兩集，之後每週五上架新集數。

《掩耳盜鄰》全新預告：

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