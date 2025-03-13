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家寧一家慘遭撻伐！Andy籲網友理性「已交給法律處理」

Andy日前無預警拍片指控家寧與其家人。（翻攝自YT）Andy日前無預警拍片指控家寧與其家人。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」爆出奪權內幕，Andy日前無預警拍片開撕家寧與其家人，家寧至今尚未對外回應。事件越演越烈，Andy稍早也發文呼籲網友理性，並表示目前已交給法律處理。

此事曝光後，Andy獲得大量網友與同行力挺，連品牌廠商也紛紛站隊支持，他個人頻道也在不到2天內突破百萬訂閱，創下台灣YouTube史上最快突破百萬訂閱的紀錄。

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反觀家寧的社群帳號已被網友留言灌爆，IG粉絲數短時間內驟減超過5萬，且原本置頂的廠商合作貼文也悄悄撤下，而她的家人也難逃風波，照片慘遭肉搜外，其社群也湧入大量批評留言。

Andy發文呼籲網友保持理性與冷靜。（翻攝自IG）Andy發文呼籲網友保持理性與冷靜。（翻攝自IG）

Andy稍早也發文呼籲網友理性，並表示目前已交給法律處理，「非常感謝大家的支持！我由衷珍惜每一位粉絲的心意，也理解大家想為我打抱不平的心情。不過，我仍希望這件事能夠和平落幕，且目前事件已交由法律途徑處理。因此，懇請大家保持理性與冷靜，避免採取過激的行動。您們對於頻道的支持，對我來說才是最重要的，讓我們一起用正向的方式面對一切！」

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