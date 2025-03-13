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王大陸大平頭臭臉入伍 首次休假時間曝光

王大陸搭專車到台鐵新烏日站，摘下海軍藍毛帽露出大平頭造型。（記者黃旭磊攝）王大陸搭專車到台鐵新烏日站，摘下海軍藍毛帽露出大平頭造型。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕33歲藝人王大陸今天到成功嶺入伍，王大陸搭專車到台鐵新烏日站，摘下海軍藍毛帽露出大平頭造型，役政司替代役訓練中心表示，一般替代役263梯基礎訓練共有1153名學員，將訓練到4月2日才能結訓，至於首次休假推估是兩週後，若表現良好，3月29日青年節前夕就能出營休假。

相關新聞：王大陸進入成功嶺！露出大平頭表情嚴肅

王大陸今天搭乘台鐵6807次入伍專車，於中午12時39分抵達新烏日站，當時正下著傾盆大雨，王大陸由役政司替代役訓練中心專人引導，表情嚴肅未發一語，22歲同梯役男稱最想對王大陸說「滿滿的大平台」，在台中看到「滿滿的大平頭」有點不適應。

相關新聞：王大陸逃兵登英國《BBC》！專文報導遭轟「丟臉到國外」 

王大陸今日正式服兵役，將前往台中成功嶺接受一般替代役263梯的21天基礎訓練。（記者陳奕全攝）王大陸今日正式服兵役，將前往台中成功嶺接受一般替代役263梯的21天基礎訓練。（記者陳奕全攝）

役政司替代役訓練中心表示，263梯基礎訓練先進行初級救護技術員課程，接著於3月26日進行民間教育專長甄選，至於是否與藝人選學長許光漢一樣，同台擔任反毒公益大使，要看單位有無開缺，而入伍前涉入刑案仍在交保偵辦，也會影響到徵選結果。 許光漢同樣在33歲入伍，去年8月20日到成功嶺營區受訓，許光漢在入伍16天基礎訓練後，去年9月6日中午步出營區放假，推估王大陸若表現良好，3月29日青年節前夕就能出營休假。

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