（影）李珠珢台灣公開亮相媒體擠爆現場 粉絲心疼：變瘦了

「AI女神」李珠珢今在台灣公開亮相，現場媒體擠得水洩不通。（記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「AI女神」稱號的韓籍啦啦隊人氣成員李珠珢今（13）公開在台灣亮相，現場光是媒體就超過百人到現場採訪。20歲的李珠珢先前一曲「三振舞」瘋迷台、韓，如今官方粉絲團也曬出短片，教大家如何念李珠珢的名字。

李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員。（記者潘少棠攝）

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李珠珢成為富邦育樂旗下第一位全經紀約的啦啦隊員，她今天面對媒體顯得有點緊張，不過還是很開心的用中文、台語、韓語表達自己的感受。官方網站上也發布李珠珢的影片，影片裡李珠珢笑意盈盈地跟大家說，我的名字是李珠「ㄣ」 ，希望大家都能記住她。

李珠珢笑意盈盈地跟大家說，我的名字是李珠「ㄣ」。（記者潘少棠攝）

許多粉絲在社群平台看到影片都忍不住說李珠珢變瘦了，原本圓潤的臉蛋明顯變小、下巴也變尖了，粉絲心疼說：「不要再瘦下去了」，還有人開心說：不用再把刺青遮起來了、歡迎珠珠寶貝。

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