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娛樂 最新消息

雙喜臨門！張信哲白色情人節爆好消息 地點正式曝光

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〔記者陽昕翰／台北報導〕白色情人節將至，「情歌王子」張信哲公開好消息，新專輯正在如火如荼錄製中，農曆春節他才在澳門演唱會宣布：「才1首歌就這麼開心啊，還有9首目前掛零！」如今進度超前，錄音即將殺青，世界巡演也將繼續啟航，前往全球10大城市開唱！

說來這新專輯籌備已久，張信哲忙著「未來式」巡演多時，距離上次發片又過了4年，上一張專輯《就懂了》他遠赴瑞典創作營，更與「接招天王」蓋瑞巴洛、英國詞神提姆萊斯合作，令人記憶深刻。

張信哲透露新專輯將錄製完成。（潮水音樂提供）張信哲透露新專輯將錄製完成。（潮水音樂提供）

至於今年要發行的新專輯，張信哲透露，仍有許多突破性的內容，「不變的是，我依舊秉持對音樂的熱愛，不墨守舒適圈，無時無刻希望激起更多的音樂火花！」

張信哲也宣布「未來式終極版世界巡迴演唱會」將啟程航向海外，將於秋天出發，陸續唱至舊金山、拉斯維加斯、紐約、芝加哥、舊金山、多倫多、倫敦、巴黎、東京、雪梨和墨爾本等城市，未來場次仍會增加，期待把「未來式情歌宇宙」唱至世界上每一個角落。

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