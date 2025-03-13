不只周杰倫！黃曉明也遭傳「豪賭輸慘46億」 親上火線發聲了

周杰倫（左）、黃曉明近日無端遭影射在澳門豪賭慘輸而雙雙駁斥謠言。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫近來在澳洲與好友歡聚創作音樂，豈料中國微博上卻出現「周杰倫澳門」熱搜關鍵字，內容更影射他到澳門豪賭七天，產輸數十億元的假消息。無獨有偶，同樣捲入這起風波的中國男星黃曉明今（13日）也知對此事做出回應。

中國微博近日瘋傳「超一線男星」在澳門豪賭7天，欠下超過人民幣10.3億元（約46億元台幣），為了籌錢不僅向黑道抵押豪宅，還將私人飛機搬出來抵債，引起網民們狂猜該名男星的真實身分，周杰倫無端遭影射後，已透過所屬「杰威爾」發聲明駁斥，「該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。」

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中國微博假消息猖獗不足為奇，同樣遭影射的黃曉明昨在微博曬多數張夕陽美照，同時更開心吐露心緒，「拍著、拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！」甚至不忘提醒粉絲也趕緊拍下身旁的美景，然而有網民留言問道「你輸了10個億啊？」對此，黃曉明則以玩笑口吻回應「歡樂豆（騰訊QQ遊戲「歡樂豆地主」道具）啊？」間接否認不實謠言。

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