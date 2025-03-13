李多慧衣服滑落露雙球 南韓餐廳巧遇台灣人霸氣喊：我請客！

李多慧憑藉亮眼外型及親民性格深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展人氣水漲船高，擁有甜美臉蛋及姣好身材，再加上親民活潑的性格圈粉無數。因工作原因經常台、韓兩地跑的她，日前在個人YouTube頻道上傳一支影片，透露自己朝聖一間南韓知名貝果店竟巧遇台灣粉絲，當場霸氣請客，讓許多網友直呼「好暖」。

李多慧推薦韓國美食店。（翻攝自YT）

李多慧日前更新YouTube頻道影片，分享自己在南韓經常去的美食店，而她在造訪倫敦貝果博物館島山店時，巧遇來韓國旅遊的台灣粉絲，她二話不說霸氣喊「因為你們是台灣人，我請客」，隨後還幽默開玩笑表示「從現在開始在韓國遇到（台灣人）的話，我都要請客，會不會到處找我」，片段曝光後，立即掀起網友大讚「光是這段話就足以讓我想要一直支持多慧」、「多慧真大方又親民，難怪大家都很喜歡多慧」。

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李多慧衣服沒穿好露出傲人上圍。（翻攝自IG）

值得一提的是，李多慧也在IG上傳當天的穿搭美照，可見她身穿寬鬆灰色針織衣搭配牛仔褲，跟美食合拍時上衣從肩膀滑落，露出絕美香肩，渾圓半球及深邃事業線全被看光，讓粉絲們看了鼻血直流，「犯規了啦！衣服穿好啦！！」、「我很努力讓自己當個正人君子了⋯」、「公主你的衣服拉好」。

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