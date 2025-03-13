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金賽綸9年前就洩戀情？「4字」示愛金秀賢貼文遭挖

金賽綸疑在2016年就低調示愛金秀賢。（翻攝自X、YT）金賽綸疑在2016年就低調示愛金秀賢。（翻攝自X、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓女星金賽綸2月16日被發現在家中身亡，當天正巧為金秀賢的37歲生日，後續更韓自媒體更爆出，金秀賢曾與未成年金賽綸交往，以多張照片、金秀賢寫給金賽綸的告白信件佐證。有網友也發現金賽綸在2016年發過一篇貼文，配文寫的4字正巧與金秀賢在信中對她的暱稱一致。

金賽綸貼文中寫下的「새로네로」4字，在金秀賢寫給她的情書中也頻繁出現。（翻攝自X、YT）金賽綸貼文中寫下的「새로네로」4字，在金秀賢寫給她的情書中也頻繁出現。（翻攝自X、YT）

金賽綸於2016年5月21日在X發文寫下「새로네로」4字，更附上綁著馬尾站在橋邊的青澀照，眼尖網友發現，該4字也頻繁出現在金秀賢入伍時寫的情書中，因此猜測這4字應該就是金秀賢對他的暱稱。此外，金賽綸發文的時間正好是南韓夫妻節，讓粉絲淚崩直呼：「感受到她的用心」、「她是真的很愛金秀賢」。

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