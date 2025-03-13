李珠珢披富邦戰袍亮相！「首次應援日期曝光」秀中文告白台灣粉絲

啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕來台發展的韓籍啦啦隊員越來越多，隨著新球季將開打，各球團陸續公布啦啦隊女孩名單，20歲南韓啦啦隊女神李珠珢日前宣布加盟富邦啦啦隊「Fubon Angels」，成為旗下首位全經紀約的啦啦隊，今（13）日李珠珢首度在台灣媒體面前亮相，跟隊員秀秀子、檸檬、沁沁一同出席媒體見面會。

李珠珢與隊上的李雅英、南珉貞被封為「富邦韓援三本柱」，李珠珢去年加入韓職起亞虎啦啦隊，一段「三振舞」的影片在網路上爆紅，今天在見面會上還可以看到開場影片中，李珠珢提到之前第一次來台灣應援很緊張，謝謝好朋友們的鼓勵讓她冷靜下來，去年在台灣的兩天時光留下深刻回憶，所以決定加盟富邦，她出場時也用台語「逐家好」向大家熱情打招呼：「我是李珠珢，很高興見到大家！」富邦官方則提醒大家李珠珢的「珢」可以用韓國念法「ㄣ」取代「ㄧㄣˊ」。

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談及加盟富邦的原因，「父母原本是擔心的，但富邦給了滿滿的安全感，加上去年來大巨蛋有感受到大巨蛋粉絲的熱情這也是加入的第二個原因。」李珠珢也透露「學姊」李雅英、南珉貞有給她很多關心，也期待之後在應援時能多跟她們見面；而台韓應援的差別？李珠珢提到台式應援動作比較可愛活潑，韓國的則是講究節奏力度一點的。

至於未來有沒有規劃踏入演藝圈？李珠珢坦言現在還在適應階段，演藝圈的部分還沒有想法，她也喊話粉絲：「謝謝大家從去年就等著我，現在我來了，也謝謝大家對我這麼關心，我愛你們。」

而粉絲們最關心的李珠珢首次應援上班日，球團公布李珠珢將在4/2、4/3富邦悍將主場開幕系列戰初登場，李珠珢則選了和她之前一樣的背號「32號」在台灣發展，球團也透露會陸續規劃Vlog、節目等，讓粉絲們看到更多不同面相的她。

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