曾被踢出20億東京著衣 周品均聲援Andy嘆：創業10年都不是我的

百萬網紅「眾量級CROWD」的成員Andy近日在個人頻道發片控訴前女友家寧一家8大罪狀，引發網路熱議，前東京著衣老闆娘周品均（見圖）對此也發文力挺。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬網紅「眾量級CROWD」的成員Andy近日在個人頻道發片控訴前女友家寧一家8大罪狀，引發網路熱議，前東京著衣老闆娘周品均對此也發文力挺，表示過去也有類似遭遇，在創業10年後才發現，「這一切都不是我的？」

周品均12日在臉書粉專「周小葳的勇敢生活的貼文」發文指出，她看到Andy的影片，雖然不清楚真相，卻讓她想起過去創辦的品牌「東京著衣」。她表示「公司負責人、股東全都掛在對方或對方家人名下，最終自己什麼都沒有。你以為是我們一起分工努力，其實只是在幫對方賺錢！」

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周品均指出，當初拼出來的20億公司，原本隔年就要上市，預估市值將破百億，成為台灣第一個上市的電商品牌，不料10年的努力「一無所有」，在被一腳踢出後「瞬間都與我無關了」。

周品均直言，當你察覺不對勁，想開口跟對方討論時，往往已經來不及，對方只會說「我們是一家人，幹嘛計較？」、「公司登記誰的名字有差嗎？」對此周品均也強調：「真的有差！差超大！」

周品均表示，當初以為自己是創辦人、大股東，但現實是「連員工都不如」，不僅長年領低薪、沒年終獎金、不能請假，更沒有特休、沒有10年的資遣費，甚至連最後2個月的薪水都沒拿到，對此她也感嘆「創業最怕的不是賺不到錢，而是賺了錢，最後發現都不是自己的！」

周品均也呼籲，不管是夫妻、情侶、兄弟姊妹、好朋友，一起創業或經營事業時，股權、法人、退場機制等，一開始就要談清楚、簽清楚，並強調「希望每個一起打拼的人都能保護好自己，別讓自己的努力最後都變成別人的」。

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