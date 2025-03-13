王大陸逃兵失敗！今入伍服役1年「逾時未到移送法辦」

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸近2個月以來先後因涉嫌以不法手段規避兵役、涉及「教唆傷害」找友人毆打Uber司機，以身試法印證「法網恢恢疏而不漏」，最終皆遭到拘提頻頻躍上新聞版面。然而，王大陸今（13日）一早必須前往台中成功嶺報到，若逾時沒持徵集令現身，將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。

王大陸今入伍服替代役1年，若逾時未到將依法送辦。（本報資料照）

王大陸不僅涉嫌以百萬造假病歷規避兵役，後更遭檢方自查扣的手機中發現涉及「教唆傷害」，心存僥倖可能躲得了一時，但是絕對躲不了一世。如今，王大陸刑案還在偵辦中，兵役則要先行，確定規避兵役失敗，今早得到台中成功嶺營區接受一般替代役263梯21天基礎訓練。

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依照台北市兵役局規定，王大陸應於上午9時前在台北車站集合，爾後搭乘台鐵役男專車到台中成功站；假使王大陸沒搭上專車，最遲於下午2時前應自行到成功嶺門口報到，若逾時未持徵集令現身，將依妨害兵役治罪條例規定移送法辦。

針對涉嫌規避兵役一事，役政司替代役訓練中心表示，王大陸屬「一般替代役263梯」，須服1年替代役，必須於3月13日前往台中成功嶺報到，同時強調對待王大陸「絕無特殊禮遇」，入伍後會依規正常作息、操課。

役政司則表示，約有來自全台各縣市1200多人與王大陸同一梯入伍服替代役，王大陸今日報到後會有很多新兵入伍的程序要走，也會是很忙碌的一天，而王大陸跟其他同梯役男的待遇皆完全相同，理髮、領制服、用具等都會是一樣的。

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