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娛樂 最新消息

金秀賢「男神崩蹋」GD也難救！韓媒：缺席《Good Day》錄製

金秀賢今將不會出席《Good Day》錄製。（愛奇藝國際站提供）金秀賢今將不會出席《Good Day》錄製。（愛奇藝國際站提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢交往「未成年」金賽綸事件越演越烈，「橫豎研究所」自10日開始一天一爆料，抖出男神真實面；金秀賢除了代言、形象岌岌可危，韓媒《每日經濟》證實，金秀賢將缺席今天韓綜《Good Day》的錄製，不排除未來畫面被剪掉。

隨著金秀賢私生活爭議曝光，網上負面評論越來越多，《Good Day》預計今（13）會進行新一集錄製，不過正在風口浪尖上的金秀賢確定將不出席。

金秀賢今將不會出席《Good Day》錄製。（愛奇藝國際站提供）金秀賢今將不會出席《Good Day》錄製。（愛奇藝國際站提供）

《Good Day》集結金秀賢、GD、丁海寅、任時完等一票大咖男星在節目上互動，令粉絲津津樂道；金秀賢的私生活遭爆料前，還在節目靠著驚人歌藝，讓在場其他男明星和粉絲驚訝不已，認為他是被歌手耽誤的演員，只是短短沒幾天，負面新聞讓男神形象不保，恐怕他的好友們也難力挺。

據報導，金秀賢在2月27日完成部分錄製，是否會被剪掉相關畫面，製作單位表示持續討論中；只是若要進行片段修改，想必並非易事，據知製作單位內部討論，讓金秀賢「下車」應是遲早的事。

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