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娛樂 音樂

（專訪）怕胖團帶路體驗台灣釣蝦 日團the telephones喊話：更喜歡台灣了

〔記者陳慧玲／專訪〕怕胖團和日本搖滾樂團the telephones日前在台完成多場「LV1 to LV99-GAME START」共同巡演，雙方也合作推出單曲《LV99 勇者》和《Zan讚》，除了音樂上的合作，雙方團員也結為好友，未來還希望有機會能一起去美國巡演。

怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

趁空檔，怕胖團邀請the telephones主唱「Akira」石毛輝、合成器樂手「Nobu」剛本伸明和鼓手松本誠治一起體驗台灣釣蝦樂趣，過程中只要有團員釣到蝦，現場就會出現歡呼聲，不只釣蝦有趣，還可以現場處理蝦子，當場烤蝦享用，對於首次釣蝦的the telephones團員來說都非常新鮮有趣。

怕胖團（前排）和日本搖滾樂團the telephones共同合作單曲，並將一起巡演。（歪的音樂提供）怕胖團（前排）和日本搖滾樂團the telephones共同合作單曲，並將一起巡演。（歪的音樂提供）

怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

儘管語言不同，但怕胖團和the telephones會用英文、日文和肢體語言交叉溝通，怕胖團主唱閃亮說：「錄音時心領神會，那刻滿神奇，跨越語言，知道音樂要做什麼。」

日前the telephones和怕胖團一起在台巡演，Akira還特別花很多時間練中文，翻唱怕胖團的夯曲《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，閃亮感動說：「翻唱我們的歌太帥了！我看彩排看到哭，太認真，很難形容的感覺。」

怕胖團體驗釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）怕胖團體驗釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

Akira說，台灣粉絲很熱情，「年輕人很懂得享受音樂，會跟著跳舞、大聲合唱，超級開心，我很高興有選對歌曲，很多人反應很好，我比以前更喜歡台灣了！」

怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）怕胖團邀請the telephones一起體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

過去胖怕團閃亮、大寶、老外去日本，Akira陪他們去神社，或是逛街、逛電器行，一整天陪伴，大寶難忘當時Akira因工作要線上開會，當時下雨，他撐傘還是站直直線上開會，大寶覺得他好認真，事後還陪他們去下北澤吃大阪燒。

the telephones體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）the telephones體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

怕胖團烤蝦。（記者潘少棠攝）怕胖團烤蝦。（記者潘少棠攝）

the telephones體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）the telephones體驗台灣釣蝦樂趣。（記者潘少棠攝）

Nobu則誇怕胖團：「他們都很有趣，最棒的部分是團員人很好，我們和工作人員也很合，如同家人，很開心！」

雖然這次在台灣體驗釣蝦，Nobu是唯一沒有收穫的團員，但他幽默說：「雖然沒釣到，但我想成為專家，這次是因為不知道蝦子的心情，希望下次再來挑戰，至少10隻起跳。」

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