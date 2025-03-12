唐治平喪母大愛劇遭換角 陳子強路上巧遇曝他最新近況

陳子強曾和唐治平合作電視劇，上個月外出巧遇對方。（記者胡舜翔攝、資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《宇宙的源頭就是愛》今（12）舉辦卡司發布會，原先參與本劇的男星唐治平，去年母喪消息傳出後角色遭撤換，由張翰救火上陣。主演陳子強、周詠軒、巫宗翰今異口同聲表示，不曾和唐治平對戲，不過陳子強曾在路上巧遇唐治平，雙方簡單寒暄。

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陳子強表示，和唐治平曾合作電視劇《名揚四海》，上個月騎腳踏車外出，恰好在市民大道巧遇對方，兩人熱情地向彼此打招呼，陳子強鼓勵：「加油！」唐治平也開朗地說：「當然！我會加油」，神情看來很不錯，問及有沒有私下聯繫？陳子強坦言時間太趕，沒有交換聯絡方式，大方表示若有機會想邀約唐治平一同公益，周詠軒也祝福唐治平，「希望他能過得好，重回戲劇圈內發光發熱。」

《宇宙的源頭就是愛》拍攝碰上花蓮地震，周詠軒（左起）、陳子強、巫宗翰回想餘悸猶存。（記者胡舜翔攝）

《宇宙的源頭就是愛》去年四月在花蓮拍攝餘震不斷，陳子強、周詠軒、巫宗翰如今回想餘悸猶存，陳子強透露有場火鍋戲，導演開拍前就提醒：「如果有地震不喊卡直接往外衝，大家立刻逃！」孰料不久後真的天搖地動。眾人在飯店也隨時待命逃跑，陳子強搞笑說連布鞋都穿著睡，簡直用生命在拍戲，巫宗翰則難忘花蓮人的淡定，「地震那一刻我發現誰是花蓮人，誰不是花蓮人一清二楚。」

陳子強相隔10年接演同個角色，從老師身分晉身校長，這回和本尊再次聚首，他有感而發彼此身心靈都有提升，「我這幾年積極公益，表面上是幫對方；內心是他們幫我。和角色雷同之處是學文學武，我除了武術也會去畫畫，提升心靈成長。」

周詠軒（左起）、陳子強、巫宗翰今（12）出席大愛劇《宇宙的源頭就是愛》。（記者胡舜翔攝）

而陳子強兒子正在花蓮讀大學唸泰雅族語文化相關，被問到私下是否也是愛的教育？他表示自己是「引導型」常搬出經驗談教育兒子，讓對方慢慢調整，他和兒子關係亦師亦友，前兩天兒子參加朗讀比賽前，他提醒對方平常心對待，後來兒子捎來第一名佳績，他讚揚：「嗯～不錯不錯，不要太臭屁。」他也透露兒子有「女的朋友」，平時不會多管兒子交友狀況，笑虧：「我自己學分都沒修好。」

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