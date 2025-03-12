「天后的男人」穩交女友13年未婚！周詠軒惹怒另一半險遭拋棄

周詠軒、陳子強、巫宗翰今（12）出席大愛劇《宇宙的源頭就是愛》。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳子強、周詠軒、巫宗翰今（12）出席大愛劇《宇宙的源頭就是愛》卡司發布記者會，談及這部環繞愛的作品，陳子強笑稱目前感情順位排最後，「現階段健康第一、工作第二」，專心畫畫拼公益；而經常擔任許多天后MV男主角的周詠軒和女友低調交往13年不急婚，鬆口未婚最大原因。

陳子強去年底傳出有女伴，今表示感情順位排最後。（記者胡舜翔攝）

周詠軒和女友交往13年不急婚。（記者胡舜翔攝）

47歲周詠軒2021年曾對外否認秘婚，當時他表示：「外界一直以為我們結婚，但我們是在一起很久，並沒有結婚。」周詠軒和女友交往至今13年，認為婚姻只是一個框架，心裡若有彼此想走得長遠，何須約定？他不諱言地說：「說不定哪天就手牽手去戶政事務所，射手座人來瘋，小孩就是看緣分，不一定要有，人生沒有也是一條路，有了兩人可能沒辦法做一些事。」

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周詠軒也笑談小倆口互動，雙魚座的他自認不浪漫，有一年情人節去西班牙，當時訂了餐廳但沒有準備禮物，女友當場氣喊：「改機票回家！」甜蜜旅遊險些泡湯，而問及相處地雷，周詠軒想了想笑言，兩個人在一起久了就知道對方底線在哪。

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