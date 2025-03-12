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娛樂 最新消息

藍葦華戲約不斷「收入不錯」 親揭「薪水一半給老婆」背後原因

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華2017年喜獲千金，當時用私房錢在林口頂下一間童裝店送太太，他今（12日）出席腎臟衛教活動，擔任腹膜透析大使，談起童裝店投資回本話題時，他霸氣說：「她做得開心就好。」絲毫不擔心虧本問題。

藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）

藍葦華體恤太太育兒辛苦，8年前送了一家童裝店給太太經營，希望太太在育兒上不要承受那麼大的壓力，「其實帶小孩很累、心情會阿雜，小孩在最魯、最不聽話的時候，有個地方可以讓她跟客人聊天，起碼心理壓力不會這麼大。」

藍葦華談到，平常教育小孩，盡量不要在外宣揚爸爸是演員，「我怕他們會有優越感，好像在炫耀什麼，怕被霸凌。」所以學校的家長日，幾乎都是太太去。

藍葦華的戲約不斷，八點檔接連拍，收入也相當不錯，他笑喊：「所以我很鼓勵大家來拍八點檔。」問起投資，他說沒有，「我的收入主要就是拍片，沒有經營什麼副業，也沒有什麼特別的投資。」透露以前是自己管帳，最近這2年交由太太管理，也會將一半的收入給太太，「我覺得帶小孩也是一個工作，老婆開心，家裡就開心。」

藍葦華擔任腹膜透析大使，呼籲並鼓勵腎友及家屬，應積極了解不同的洗腎方式，透過充分的醫療諮詢，擬定適切的治療規劃與健康管理，為自己找回工作與生活主導權

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