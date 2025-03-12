藝人王大陸13日入伍 役政署：1年役期未必當許光漢學弟

〔記者陳鳳麗／南投報導〕涉逃避兵役、教唆毆打司機的藝人王大陸，明天（13日）入伍，將服1年替代役，役政署指出，王大陸是民國82年次以前役男，役期跟許光漢一樣為1年，明天報到後會在成功嶺接受26天基本訓練，未來是否也擔任反毒公益大使與許光漢同台，要看有無該缺，並尊重王選擇的役別。

藝人王大陸13日入伍服替代役1年，役政署強調，王沒有特殊待遇，未來服役的役別也會尊重其意願，不一定跟許光漢同團。（本報資料照）

以「我的少女時代」電影走紅的藝人王大陸，近來接連爆發閃避兵役、教唆毆打司機等刑案，而刑案還在偵辦中，兵役則要先行，確定明（13日）到成功嶺報到，接受替代役的基本訓練。

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役政署表示，跟王大陸同一梯（13日）入伍服替代役的有1200多人，來自全台各縣市，王大陸明天報到後會有很多新兵入伍的程序要走，會是很忙碌的一天，而他跟其他同梯役男的待遇是完全相同，理髮、領制服、用具…都是一樣的。

許光漢（白圈處）受訓結束後，跟其他同為反毒公益大使團的役男到中興新村役政署報到。（資料照）

役政署說，去年9月到役政署服社會替代役、參加反毒公益大使團的藝人許光漢，服役之初即希望能低調服役，在中興新村役政署服役這幾個月的生活正常，也不會有粉絲特別在附近守候，一如其他替代役男的生活。

王大陸雖是藝人，但是他可以選擇自己喜歡的公家服務單位或役別，不一定要參加反毒公益大使團，役政署將來也會視各種役別名額和他的意願，決定他服役的單位。

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