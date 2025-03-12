晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人王大陸13日入伍 役政署：1年役期未必當許光漢學弟

〔記者陳鳳麗／南投報導〕涉逃避兵役、教唆毆打司機的藝人王大陸，明天（13日）入伍，將服1年替代役，役政署指出，王大陸是民國82年次以前役男，役期跟許光漢一樣為1年，明天報到後會在成功嶺接受26天基本訓練，未來是否也擔任反毒公益大使與許光漢同台，要看有無該缺，並尊重王選擇的役別。

藝人王大陸13日入伍服替代役1年，役政署強調，王沒有特殊待遇，未來服役的役別也會尊重其意願，不一定跟許光漢同團。（本報資料照）藝人王大陸13日入伍服替代役1年，役政署強調，王沒有特殊待遇，未來服役的役別也會尊重其意願，不一定跟許光漢同團。（本報資料照）

以「我的少女時代」電影走紅的藝人王大陸，近來接連爆發閃避兵役、教唆毆打司機等刑案，而刑案還在偵辦中，兵役則要先行，確定明（13日）到成功嶺報到，接受替代役的基本訓練。

役政署表示，跟王大陸同一梯（13日）入伍服替代役的有1200多人，來自全台各縣市，王大陸明天報到後會有很多新兵入伍的程序要走，會是很忙碌的一天，而他跟其他同梯役男的待遇是完全相同，理髮、領制服、用具…都是一樣的。

許光漢（白圈處）受訓結束後，跟其他同為反毒公益大使團的役男到中興新村役政署報到。（資料照）許光漢（白圈處）受訓結束後，跟其他同為反毒公益大使團的役男到中興新村役政署報到。（資料照）

役政署說，去年9月到役政署服社會替代役、參加反毒公益大使團的藝人許光漢，服役之初即希望能低調服役，在中興新村役政署服役這幾個月的生活正常，也不會有粉絲特別在附近守候，一如其他替代役男的生活。

王大陸雖是藝人，但是他可以選擇自己喜歡的公家服務單位或役別，不一定要參加反毒公益大使團，役政署將來也會視各種役別名額和他的意願，決定他服役的單位。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中