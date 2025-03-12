晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

藍葦華激吻米可白未報備太座 前世情人當面開罵：為什麼可以親別人？

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華近期在民視八點檔《好運來》向米可白求婚，兩人有親密吻戲，他今（12日）出席腎臟衛教活動，擔任腹膜透析大使，透露拍吻戲沒和老婆報備，反倒是就讀國小二年級的女兒生氣，不僅當面開罵，還要他和太座道歉，讓他哭笑不得。

藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）

藍葦華先前在民視八點檔《愛的榮耀》詮釋患末期腎臟病友，也因演技過於逼真，有觀眾以為他得了腎臟病，還打電話到電視台關心他的身體，笑說：「是第一次遇到這樣的狀況，很特別。原本只是置入的劇情，也是我第一次拍八點檔，拍到變代言人，滿榮幸的，是一個很好的經驗。」

談起定期檢康檢查，藍葦華表示，這兩年工作較忙碌，沒有空去做健康檢查，但媽媽患有糖尿病，他擔心會有家族遺傳，特別注重飲食，改掉愛喝珍珠奶茶的習慣，除了少吃甜食、喝無糖茶及美式咖啡，出門也會帶著1000CC的水壺，年近50歲的他，有感過了不惑之年，體力不如以往，只要稍微跑一下就喘，先前拍攝追趕戲，因天氣冷沒熱身，導致肌肉出現撕裂傷，「滿嚴重的，還去打止痛、消炎針。」

藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）

然而最近《好運來》的存檔集數不足，劇組趕拍拚存檔量，藍葦華自曝已連操多天，也因抵抗力變差，嘴巴長了皰疹，「上個月有好幾天拍16個小時，上星期也有超過14小時，拍到凌晨3點，隔天早上6、7點起床，連續2天操，所以嘴巴長皰疹，已經很多年沒長皰疹了。」

藍葦華近期在劇中和米可白求婚，他說現在拍親密橋段不太和老婆報備，「我以前會，但現在不太會，因為她看了就知道。」她不擔心老婆吃醋，倒是「前世情人」管得比較嚴格，因為老婆會和小孩一起看八點檔，女兒看到他親了媽媽以外的人，就會質問：「你為什麼可以親別人？你只能親媽媽知道嗎？跟媽媽說對不起。」他也乖乖聽話，立即向太座說：「對不起，我不應該親別人，那個是工作。」令人莞爾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中