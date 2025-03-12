藍葦華激吻米可白未報備太座 前世情人當面開罵：為什麼可以親別人？

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華近期在民視八點檔《好運來》向米可白求婚，兩人有親密吻戲，他今（12日）出席腎臟衛教活動，擔任腹膜透析大使，透露拍吻戲沒和老婆報備，反倒是就讀國小二年級的女兒生氣，不僅當面開罵，還要他和太座道歉，讓他哭笑不得。

藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）

藍葦華先前在民視八點檔《愛的榮耀》詮釋患末期腎臟病友，也因演技過於逼真，有觀眾以為他得了腎臟病，還打電話到電視台關心他的身體，笑說：「是第一次遇到這樣的狀況，很特別。原本只是置入的劇情，也是我第一次拍八點檔，拍到變代言人，滿榮幸的，是一個很好的經驗。」

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談起定期檢康檢查，藍葦華表示，這兩年工作較忙碌，沒有空去做健康檢查，但媽媽患有糖尿病，他擔心會有家族遺傳，特別注重飲食，改掉愛喝珍珠奶茶的習慣，除了少吃甜食、喝無糖茶及美式咖啡，出門也會帶著1000CC的水壺，年近50歲的他，有感過了不惑之年，體力不如以往，只要稍微跑一下就喘，先前拍攝追趕戲，因天氣冷沒熱身，導致肌肉出現撕裂傷，「滿嚴重的，還去打止痛、消炎針。」

藍葦華出席世界腎臟日衛教宣導。（記者胡舜翔攝）

然而最近《好運來》的存檔集數不足，劇組趕拍拚存檔量，藍葦華自曝已連操多天，也因抵抗力變差，嘴巴長了皰疹，「上個月有好幾天拍16個小時，上星期也有超過14小時，拍到凌晨3點，隔天早上6、7點起床，連續2天操，所以嘴巴長皰疹，已經很多年沒長皰疹了。」

藍葦華近期在劇中和米可白求婚，他說現在拍親密橋段不太和老婆報備，「我以前會，但現在不太會，因為她看了就知道。」她不擔心老婆吃醋，倒是「前世情人」管得比較嚴格，因為老婆會和小孩一起看八點檔，女兒看到他親了媽媽以外的人，就會質問：「你為什麼可以親別人？你只能親媽媽知道嗎？跟媽媽說對不起。」他也乖乖聽話，立即向太座說：「對不起，我不應該親別人，那個是工作。」令人莞爾。

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