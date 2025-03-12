晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

温嵐遭「弟弟」告白 鬆口認了：都是姐姐陪我度過

〔記者陽昕翰／台北報導〕動感舞后温嵐將參加第20屆KKBOX風雲榜，與MARZ23合體共演，同家唱片公司的兩人首次合作「親上加親」，温嵐特別期待與 MARZ23在台上尬歌尬舞，許願想跟「師兄」一起飆電臀。

温嵐很期待與MARZ23共演。（KKBOX提供）温嵐很期待與MARZ23共演。（KKBOX提供）

温嵐表示，「大家太常在台上看他以酷酷的形象表演，這次 KKBOX風雲榜表演希望能讓大家看到他不一樣的一面，我要盡力勾出他的舞魂，要他陪我一起動起來。」更誇讚師兄「刺青超帥」。

MARZ23告白温嵐。（KKBOX提供）MARZ23告白温嵐。（KKBOX提供）

MARZ23則告白一直覺得温嵐超美，實在不好意思叫她師妹，打趣，「畢竟我整個高中生涯，都是温嵐姐姐陪我度過的。」透露私下去唱歌必點温嵐的《生日快樂》和《同手同腳》。

至於當天的共演內容，MARZ23神秘表示，「會帶來一首很經典的男女對唱搖滾歌曲，也會準備大家想不到的驚喜。」温嵐也加碼許願：「我很喜歡《情勒》跟《我不是饒舌歌手》這兩首歌，希望有機會在現場聽到師兄的 LIVE。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中