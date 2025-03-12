温嵐遭「弟弟」告白 鬆口認了：都是姐姐陪我度過

〔記者陽昕翰／台北報導〕動感舞后温嵐將參加第20屆KKBOX風雲榜，與MARZ23合體共演，同家唱片公司的兩人首次合作「親上加親」，温嵐特別期待與 MARZ23在台上尬歌尬舞，許願想跟「師兄」一起飆電臀。

温嵐很期待與MARZ23共演。（KKBOX提供）

温嵐表示，「大家太常在台上看他以酷酷的形象表演，這次 KKBOX風雲榜表演希望能讓大家看到他不一樣的一面，我要盡力勾出他的舞魂，要他陪我一起動起來。」更誇讚師兄「刺青超帥」。

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MARZ23告白温嵐。（KKBOX提供）

MARZ23則告白一直覺得温嵐超美，實在不好意思叫她師妹，打趣，「畢竟我整個高中生涯，都是温嵐姐姐陪我度過的。」透露私下去唱歌必點温嵐的《生日快樂》和《同手同腳》。

至於當天的共演內容，MARZ23神秘表示，「會帶來一首很經典的男女對唱搖滾歌曲，也會準備大家想不到的驚喜。」温嵐也加碼許願：「我很喜歡《情勒》跟《我不是饒舌歌手》這兩首歌，希望有機會在現場聽到師兄的 LIVE。」

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