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娛樂 最新消息

Andy怒揭家寧一家人惡行！ 15小時狂收驚人抖內

Andy指控前女友張家寧與張媽媽8大惡行引發軒然大波。（翻攝IG）Andy指控前女友張家寧與張媽媽8大惡行引發軒然大波。（翻攝IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」Andy隱忍多年，昨晚突然拍片「分手後我一無所有」，指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，8大惡行引發軒然大波。截至今早10點多、約莫15個小時，影片點閱已達近300萬，留言區也引來不少同行和粉絲的抖內，Andy已收到約70萬元的抖內，目前抖內最高的金額是7500元。

這10年間，Andy老師用熱情與努力陪伴無數觀眾成長，如今眾量級已劃下句點，甚至以不好的方式收場，許多圈內好友也都在留言區送上鼓勵，包括賤葆、好棒Bump、洋蔥、三度C、筱崎泫、林進、小A辣等人都在留言區送上鼓勵並抖內。

阿圓昨晚也在thread聲援Andy：「偷公司這種行為真的太可怕了…看不下去，Andy老師加油，身為同行。Andy老師企劃剪輯花的那些時間精神成本，張媽媽都該還給他！」同樣被詐財的蔡阿嘎表示：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」

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