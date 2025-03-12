（連線專訪）超殺女神變身夢中情人！《無痛先生》可愛CP戲外也變好麻吉

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕曾於《終極戰士：獸獵者》大展超殺身手的安柏米桑德在新片《無痛先生》化身傑克奎德飾演的納森的夢中情人雪莉，兩人電影裡萌芽中的戀情也成為拍攝過程中的另一大亮點。片中兩人共度浪漫一夜，隔天卻因為一起工作的銀行發生搶案，導致她被當人質綁走，讓傑克奮不顧身展開救援。

安柏米桑德在新片《無痛先生》化身主角的夢中情人。（UIP提供）

傑克表示非常喜歡納森和雪莉這對可愛的CP，更透露拍攝過程和安柏迅速成為好朋友，「與安柏合作是一種享受，當你有一位讓你感覺自在的對手戲演員時，那種舒適感是無可取代的。每一天只要有安柏在片場，那天就是我最喜歡的一天。」

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安柏也大讚傑克表現傑出，「這是一次很棒的合作經驗，我不記得他有哪一場戲 NG！」她說拍攝一些關鍵場面時，能夠感受到彼此的信任與支持，讓整個過程變得更加順利，「這不僅讓動作戲更精彩、更與眾不同，也賦予這部電影更多的情感深度。傑克不僅成功塑造了這個角色，還完美融合了動作、情感與幽默，真的非常出色！」

傑克奎德在《無痛先生》因為夢中情人被綁，奮不顧身展開救援。 （UIP提供）

片中傑克飾演的納森將無痛覺的罕病轉化成對抗壞蛋的能力，他表示非常享受塑造納森「英雄成長之旅」的過程，「他本質上心地善良、極具同理心，可能還帶點書呆子氣質，這正是我喜歡他的地方。」他形容納森從未真正與人建立過親密的感情聯繫，因此相當孤獨，「他逐漸意識到自己一直活在受限的世界，必須踏出那一步與人接觸。」

傑克奎德在《無痛先生》上演不少動作戲。 （UIP提供）

由於需要上演不少動作戲，傑克透露導演搭檔丹柏克及羅伯特歐森特別準備一份電影清單讓他做功課，除了經典的《致命武器》、《終極警探》，也推薦吳宇森的《鎗神》（辣手神探），他甚至還看了愛情片《愛在黎明破曉時》，「希望《無痛先生》能在動作片與愛情片的領域中，找到獨特的位置。」《無痛先生》將於本週五白色情人節（14日）在台上映。

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