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羅莎莎測孤獨指數全達標只差「一個人開刀」 約會吃飯被放鳥出妙招

羅莎莎推出新單曲，也拍攝幾支短影片討論愛情中的各種狀態。（感恩的心有限公司提供）羅莎莎推出新單曲，也拍攝幾支短影片討論愛情中的各種狀態。（感恩的心有限公司提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手羅莎莎相隔兩年推出新單曲《自願自愛》，也推出6集《自願自愛音樂愛情故事》短片，詮釋暈船仔在愛情中「自願自愛」的6種狀態，最終章會在3月14日壓軸上線。

談起自己的「暈船」經驗，羅莎莎笑說：「我每次都還滿進去的，一旦愛上可說是相當易暈，所以我懂那種怎麼勸都沒辦法醒的感覺，還是得自己經歷過才知道，所以我一律不勸下船。」

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不過羅莎莎覺得時間觀念很重要，除非有不可控的因素，不然無論是朋友還是情人，不守時都會讓她感到沒有心，「其實我超級討厭等人，但對喜歡的人可以寬限一點點。」但若真的遇到約會吃飯被放鳥，她說：「爽約我可能會call其他朋友來吃，或是打包回去給朋友吃之類的（不要浪費食物），然後下次不會再約。」

羅莎莎自認不怕孤獨。（感恩的心有限公司提供）羅莎莎自認不怕孤獨。（感恩的心有限公司提供）

羅莎莎自認個性很獨立，不會害怕孤獨，網路上討論熱烈的孤獨指數測試，除了一個人開刀外，她幾乎全部都已達成，「我非常喜歡一個人，常常覺得這樣才有辦法守護能量，定期就要獨處一下。」

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