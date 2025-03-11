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娛樂 最新消息

徐乃麟逆風挺黃子佼「留一口飯吃」 名導嗆聲：他會給腳尾飯

黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（記者塗建榮攝）黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（記者塗建榮攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼2023年6月捲入「#MeToo」風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，整案隨著他近日被拍到天倫之樂再掀外界熱議。徐乃麟今受訪時逆風替黃子佼說話，認為「給人留一口飯吃嘛」，《國際橋牌社》導演汪怡昕認為徐乃麟的話不過是場面話罷了，如果黃子佼擁有的不雅片中出現的是徐乃麟的女兒，那徐乃麟所謂的「給人留一口飯吃」就會是腳尾飯。

徐乃麟（右）今受訪時逆風替黃子佼說話。（記者陳奕全攝）徐乃麟（右）今受訪時逆風替黃子佼說話。（記者陳奕全攝）

相關新聞：徐乃麟這輩子最痛恨落井下石 心疼小優「請為別人留口飯」

汪怡昕指出黃子佼唯一的問題就是「沒覺得他必須認錯」，他說黃子佼會惹怒很多人的原因不只是犯錯，還在於犯錯後的公關回應是用「拖」、「這沒什麼」、「慣常的冷處理」、「揚言提告評論者」、「豐厚影視圈關係網帶風向」、「我不用像一般人一樣認錯」等等心態和事後回應的態度，才是讓這件事降不了溫的關鍵。

《國際橋牌社》導演汪怡昕（圖）對徐乃麟的發言發表意見。（資料照，記者胡舜翔攝）《國際橋牌社》導演汪怡昕（圖）對徐乃麟的發言發表意見。（資料照，記者胡舜翔攝）

相關新聞：（獨家）曾國城期待黃子佼復出遭轟 吳宗憲怒嗆：有基本道德觀嗎？

汪怡昕表示在台灣演藝圈或政治圈，像徐乃麟這種回覆邏輯不算特殊，出事總是能壓先壓，壓不掉就帶風向，用輿論把對錯打得稀爛，「在這個圈圈會有公平正義嗎？別天真了，會有的是長眼／不長眼，和運氣好不好而已」。

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☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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