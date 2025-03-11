黃子佼傳去年底「密謀復出」 曾國城鬆口：本來很期待

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波、後續也因手握大量未成年性剝削影像而遭判刑，近期他被拍到一家三口一同出遊，再度遭網友罵翻。曾國城今出席《天才衝衝衝》錄影，透露前陣子有耳聞黃子佼本來去年底要復出，無奈對方近日又遇到麻煩事，現在只能靜候時機，等待未來出現合適的機會。

華視《天才衝衝衝》開棚記者會；曾國城（左）、徐乃麟。（記者陳奕全攝）

曾國城認為黃子佼過去在演藝圈是相當有貢獻的一位藝人，「很他認真、喜歡做節目，就是一個電視公務員，也得過很多肯定。」認為他過去漂亮的成績單就此被抹煞有些可惜，「他也不是一個十惡不赦的人，稍微被罵得嚴重了一點，他還不錯吧這個人？發生這事之前還滿受肯定的，他是有一定的觀眾緣。」

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孟耿如前日發文表示自己會無限期關閉社群，且澄清丈夫沒計畫要復出演藝圈，希望能平息近日的風波。對此，曾國城坦言本來還期待他去年底能夠回歸，無奈他現在他又多了一個麻煩事，「大半年前有耳聞他要復出，他已經在整理了，我就覺得很好呀，很期待，事情過去就好了。」徐乃麟也補充：「這種事就順其自然吧！也沒辦法去要求任何製作單位。」

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