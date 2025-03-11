晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林敬倫「金腰瘦」一個月狂減5公斤 經紀人被撞彈飛

林敬倫穿上「硬漢休閒風」的工裝，展現粗獷時尚魅力。（《GQ》雜誌提供）林敬倫穿上「硬漢休閒風」的工裝，展現粗獷時尚魅力。（《GQ》雜誌提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕林敬倫擔任COMPTOIR潮洋行品牌好友，近期在直男時尚風評大好，上週他受邀出席西裝時尚指標活動2025 GQ Suit Walk，有趣的是他一現身，尖叫聲大作還引起暴動，連女經紀人都被撞到彈開，當天受封最好評，攝影師：「他穿西裝氣場最大，帥炸。」

COMPTOIR潮洋行主理人Jin大讚林敬倫很敬業，從GQ專訪到Suit Walk短短一個多月：「瘦身5公斤，霸總風力壓全場！」Jin形容一開始林敬倫穿西裝有點太繃，訪問時已經是合身，活動當天竟然是遊刃有餘黃金30吋腰的身型，「林敬倫很適合穿西裝，活動他一出場氣場很大，在安靜的現場突然集體尖叫」。連日隨行跟拍的攝影師也誇他氣場大，「是個低調神祕的迷人紳士風」。

林敬倫詮釋的「絕對紳士」大受好評，展現無限可能的氣場。（《GQ》雜誌提供）林敬倫詮釋的「絕對紳士」大受好評，展現無限可能的氣場。（《GQ》雜誌提供）

林敬倫還成了「時尚男鞋帶貨王」，他直呼：「很意外，也很榮幸」，他說自己是寬腳板，鞋都是自己穿過，「款式很多也適合都會的上班族穿，大家一定會喜歡」。他坦言從成品牌好友到出席活動，努力節食，一個月瘦了5公斤，已經很完美的他還是很要求「臉看起肉太多，很努力瘦，也很想吃啊」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中