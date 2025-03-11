《阿凡達3》太感人！神導柯麥隆自爆老婆哭了4小時

〔記者許世穎／綜合報導〕由「神導」詹姆斯柯麥隆執導，山姆沃辛頓、柔伊莎達娜等人回歸演出的科幻史詩第三部曲《阿凡達：火與燼》，將再度把觀眾帶回潘朵拉星球，展開全新沉浸式冒險。柯麥隆形容，該片可能是他職業生涯情感衝擊力最強的一部電影，接受《帝國》雜誌訪問時更透露，妻子去年底看完影片的其中一版剪輯，竟然大哭了4小時。

《阿凡達：火與燼》將於今年底全球登場。（二十世紀影業提供）

柯麥隆表示：「我太太從頭到尾看了一遍，她一直都盡量跟這部片保持距離，之前都沒有零零碎碎看過。那一天是12月22日，她看完後大哭了4小時。她一直想恢復自己的狀態，以便可以跟我細說具體的觀感，可是結果她又開始流淚、又哭了起來。」他說自己最後無奈表示：「寶貝，我要去睡了。抱歉，我們改天再聊吧。」

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被問到太太蘇茜艾米斯柯麥隆跟自己關係這麼親密，有沒有可能「濾鏡太重」，柯麥隆表示，當電影今年12月上映後，多數觀眾會認同他太太的想法，「她是個很好的指標，她對《鐵達尼號》、《阿凡達》和《阿凡達：水之道》都給過意見，所以我相信她內心對本片的看法。」

《阿凡達：火與燼》會帶出潘朵拉星球的其他部落。（二十世紀影業提供）

繼上一部《阿凡達：水之道》聚焦水部落後，本集將帶出更多潘朵拉星球的其他部落，並圍繞身為前海軍陸戰隊員的納美人蘇傑克、戰士奈蒂莉、及蘇里家族展開。有內部消息指出，《阿凡達：火與燼》提升動作場面與戰鬥層次，將帶來超越前作的視覺與情感，且這次的敵人不是人類，而是來自潘朵拉自身的納美人部族。《阿凡達：火與燼》預計今年12月18日在台上映。

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