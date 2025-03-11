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娛樂 音樂

新婚不到半個月 鼓鼓揪女粉「躺地睡覺」冒粉紅泡泡

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯2月底和愛情長跑12年的大元登記結婚，升格幸福人夫，談到婚後的改變，他說：「彼此稱謂有些改變，但生活跟過往一樣沒什麼差別，只是越來越注重健康，保持運動習慣就變得必不可少！」

升格人夫的鼓鼓受邀參加粉紅瑜珈活動。（相信音樂提供）升格人夫的鼓鼓受邀參加粉紅瑜珈活動。（相信音樂提供）

日前鼓鼓受邀擔任「2025粉紅瑜珈」的皮拉提斯課程小助教，他談到平常較常做的是傳統瑜珈，這次是首次嘗試皮拉提斯，身為小助教，他還走到人群中「巡邏檢查」，為粉絲調整動作。

鼓鼓在台上和民眾一起運動做瑜珈。（相信音樂提供）鼓鼓在台上和民眾一起運動做瑜珈。（相信音樂提供）

鼓鼓對於這次活動體驗十分難忘，更趁著粉絲躺平放鬆的瞬間偷偷與大家自拍合照，笑說：「自從一起躺在地上睡覺後，我們的關係又更靠近了！」他也鼓勵大家：「希望大家能從中學到實用的動作，放鬆肩頸、舒緩久坐的不適。」

鼓鼓用心體驗皮拉提斯，還被老師誇讚。（相信音樂提供）鼓鼓用心體驗皮拉提斯，還被老師誇讚。（相信音樂提供）

蕭秉治和鼓鼓所組的「GX」也將到馬來西亞舉辦「大玩一票」演唱會，為了呈現最佳演出，兩人都積極訓練體能、歌唱與舞蹈。

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