鄭爽拒認當小三 富豪子打臉：她被包養還懷孕

鄭爽2021年傳出找代理孕母又棄養，之後又爆陰陽合約逃漏稅，從此成為「劣跡藝人」遭封殺。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲中國女星鄭爽2021年找代理孕母又棄養，之後又爆陰陽合約逃漏稅，從此成為「劣跡藝人」遭封殺，消失在幕前近4年，一度被指滯留美國無法回中國，近日又爆為了拿綠卡當起美國富豪小三，鄭爽則透過「小鄭子事務部ZS」微博駁斥。

最近消息顯示，這位美國富豪兒子被肉搜是美國炫富網紅「AKA」，網友狂酸鄭爽不費吹灰之力就當上「AKA」小媽，沒想到惹惱了「AKA」以錄音檔否認「不會給別人當小三」。

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10日「AKA」忍不住怒火再出面控訴：「鄭爽是我爸的小三。」氣擊敗壞之餘，「AKA」更爆料：「鄭爽被我爸包養了，現在還懷孕了。」消息一出網路全炸鍋，紛紛恥笑鄭爽這回終於可以開心爽爽過日子。

日前有網友繪聲繪影在微博曬出疑似鄭爽出席飯局照片，爆料她與已婚富豪業延偉產生感情、成為介入他人家庭的小三、當業延偉兒子（美國炫富網紅AKA）的小媽。針對上述事件，「小鄭子事務部ZS」發聲明中否認鄭爽當富豪小三並生子，痛斥毫無根據的惡意編造，強調對於惡意造謠者將採取法律途徑解決問題。

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