臉書滿滿帳號力挺黃子佼！呂捷揭共同點質疑網軍帶風向

藝人黃子佼前年捲入性騷風波，演藝事業幾乎全毀。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼前年捲入性騷風波，演藝事業幾乎全毀。近日黃子佼與孟耿如被拍到一家三口享天倫的畫面，更是引起網友撻伐，孟耿如也宣布將關閉所有社群帳號，誠心反省。補教名師呂捷今（10）日表示，他在臉書看到一篇貼文，內容是譴責網友霸凌黃子佼與孟耿如，但是一點開網友留言帳號，「要嘛發文不超過三篇、要嘛鎖住檔案」，質疑是網軍在帶風向。

補教名師呂捷在臉書發文質疑，有網軍在帶風向。（翻攝自臉書）

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呂捷在臉書發文表示，他在某公社看到一篇貼文，內容大概就是譴責網友霸凌黃子佼與孟耿如，但是他仔細一看，發現一堆留言帳號後面都是「最常發言使用者、經常發言使用者、保持發言使用者」，再點進去要嘛發文不超過三篇、要嘛鎖住檔案，「而且口徑一致！」。引起他質疑，「這什麼意思？這就是網軍！而找網軍帶風向是要花錢的～那又為什麼要花這個錢呢？又是誰出的錢呢？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「看到都直接檢舉帳號加封鎖」、「流量年代，流量操作真是稀鬆平常！認真了只會氣壞身體」、「照片沒有本人也不用本名的帳號，一律視為假帳號，因為不敢為自己言論負責的言論完全沒有看得必要」、「這種罪行如果用網軍還能洗白，那台灣也沒救了」、「這種人渣還帶得走風向嗎」。

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