晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

臉書滿滿帳號力挺黃子佼！呂捷揭共同點質疑網軍帶風向

藝人黃子佼前年捲入性騷風波，演藝事業幾乎全毀。（資料照）藝人黃子佼前年捲入性騷風波，演藝事業幾乎全毀。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼前年捲入性騷風波，演藝事業幾乎全毀。近日黃子佼與孟耿如被拍到一家三口享天倫的畫面，更是引起網友撻伐，孟耿如也宣布將關閉所有社群帳號，誠心反省。補教名師呂捷今（10）日表示，他在臉書看到一篇貼文，內容是譴責網友霸凌黃子佼與孟耿如，但是一點開網友留言帳號，「要嘛發文不超過三篇、要嘛鎖住檔案」，質疑是網軍在帶風向。

補教名師呂捷在臉書發文質疑，有網軍在帶風向。（翻攝自臉書）補教名師呂捷在臉書發文質疑，有網軍在帶風向。（翻攝自臉書）

相關新聞：誰挺黃子佼復出？ 她點明7事實怒罵：唾棄都來不及

呂捷在臉書發文表示，他在某公社看到一篇貼文，內容大概就是譴責網友霸凌黃子佼與孟耿如，但是他仔細一看，發現一堆留言帳號後面都是「最常發言使用者、經常發言使用者、保持發言使用者」，再點進去要嘛發文不超過三篇、要嘛鎖住檔案，「而且口徑一致！」。引起他質疑，「這什麼意思？這就是網軍！而找網軍帶風向是要花錢的～那又為什麼要花這個錢呢？又是誰出的錢呢？」

相關新聞：孟耿如無限期誠心沉潛反省！ 遵守承諾「社群帳號全關閉」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「看到都直接檢舉帳號加封鎖」、「流量年代，流量操作真是稀鬆平常！認真了只會氣壞身體」、「照片沒有本人也不用本名的帳號，一律視為假帳號，因為不敢為自己言論負責的言論完全沒有看得必要」、「這種罪行如果用網軍還能洗白，那台灣也沒救了」、「這種人渣還帶得走風向嗎」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中