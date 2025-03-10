誰挺黃子佼復出？ 她點明7事實怒罵：唾棄都來不及

黃子佼為偷拍論壇創意私房的高級會員，持有多部未成年人不雅片。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼不但深陷＃MeToo風波，更被查獲他是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，擁有眾多未成年人不雅片，近日有民眾拍到黃子佼、孟耿如夫妻帶著女兒開心出遊，引發各界撻伐。時代力量黨主席王婉諭今（10）在社群發文，表示：「事已至此，怎麼還會有人幫黃子佼護航、支持他復出」並舉出7點事實，表示這種人「連唾棄都來不及了」

黃子佼（左）與孟耿如夫妻日前帶女兒出門遊玩被民眾拍到。（翻攝自臉書）

王婉諭指出黃子佼在事件爆發後所做的第一件事不是道歉，反而發出律師函控告媒體報導不實，當時他聲稱自己僅有7部影片，並表示若媒體不下架新聞就要提起告訴。檢方起訴後揭露黃子佼持有的違法兒少性影像竟高達2259部，受害者共35明，橫跨國小到高中，且臉部清楚可辨，年紀最小的受害人才10歲，令人情何以堪。

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黃子佼出庭答辯時拒不認罪，毫無悔意，更以「不知法令修改」替自己持有違法影像開脫。王婉諭更進一步指出，身為創意私房高級會員的黃子佼其實就是這個巨大犯罪產業鏈的共犯，導致違法偷拍或轉傳的性私密影像數量攀升，且許多人竟在警方告知後才知道自己被偷拍。

時代力量黨主席王婉諭今日在社群平台發文譴責黃子佼。（翻攝自臉書）

王婉諭認為過去30年來，台灣社會已經給黃子佼足夠的名氣、財富、影響力，才讓他在犯下惡行時毫無羞愧，還若無其事地打算回到螢光幕前。雖然黃子佼的老婆孟耿如以表明黃子佼無返回演藝圈意願，但王婉諭還是怒斥：「唾棄都來不及了，我們真的沒有任何一點義務，要再繼續容忍這種人復出」。

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【王婉諭全文】

我實在不懂，事已至此，怎麼還會有人幫黃子佼護航、支持他復出。有幾個「事實」，容我重新提醒一下大家：

1. 黃子佼在事件爆發後，第一件事不是道歉，而是發出律師函控告媒體報導不實。當時他聲稱，他持有的影片僅有「七部」，但媒體的報導讓他受到「衛道人士」群起撻伐。所以如果媒體不下架新聞，他就要告他們。

2. 檢方起訴後才揭露：黃子佼持有的違法「兒少」性影像，不是他自己宣稱的7部、也不是媒體報導的41部，而是「2259」部。

3. 本案受害兒少共有35名，橫跨從國小到高中，全都是清楚可辨認臉部的性私密影像，且年紀最小的僅有10歲。

4. 黃子佼後來在媒體上姿態都很低，但實際上，他出庭答辯的時候，對於犯行皆不認罪，毫無悔意。

5. 他在最初的律師函中，還辯稱：不知道法令修改後，原來持有這些影像也有罪。

6. 購買「高級會員」的黃子佼不是什麼無辜的消費者，他是「創意私房」這個巨大犯罪產業鍊的共犯。這個論壇上，違法偷拍或轉傳的性私密影像高達20萬份，受害者不計其數。

7. 「創意私房」的受害者遍佈各種年齡層、職業，包含警察、學生、兒少等，很多人甚至是被警方通知後才知道自己受害。

過去三十年來，台灣社會已經給黃子佼享有夠多的名氣、財富、影響力，多到讓他可以毫無羞愧地去犯下這些惡行，甚至還可以繼續若無其事的出現在螢光幕前。 連唾棄都來不及了，我們真的沒有任何一點義務，要再繼續容忍這種人復出。

從我2022年接獲陳情，並且揭發、告發「創意私房」案至今，親眼見過太多受害者的痛楚、絕望。

他們沒有黃子佼所擁有的這些資源，但他們還是拿出勇氣，迎戰這些莫大的惡意，重拾自己的生活，繼續追求自己的理想。 這些人，才是我們真正應該要說聲加油，告訴他們「你沒有錯」的對象。

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