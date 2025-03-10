安心亞遭渣男劈腿 偶遇舊愛傻眼「整個人走樣」

楊烈在《火車來去》飾演神秘人物「王董」。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊烈在華視、公視台語台《火車來去》飾演神秘人物「王董」，劇中他獨自來到小鎮，原本冷漠寡言的他被小鎮的人情味，深深打動後，願意提供自己的兒時的故事給鍾承翰作為拍攝電影短片的故事題材，也意外發現自己的救命恩人竟是站長吳鈴山的養父母，令所有人訝異，而王董的身分也呼之欲出。

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楊烈在《火車來去》搭乘火車抵達田南小鎮。（華視、公視台語台提供）

楊烈劇中來到田南小鎮後，特地前往照相館拍攝遺照，並提點梁家榕「活要即時」，因為劇中飾演她老公的伊正離家20年。面對生死議題，鍾承翰直言：「要怎麼樣去面對生與死，我至今都還在學習著，我想這也是很多人的課題。」即時行樂，把自己的生活過好，才能健健康康的去照顧家人，把握每一刻與家人相聚，是他多年來的感悟。許孟哲也表示：「愛，真的要即時。大家都會有『下次再…』的想法，但常常下次都不知道是多久後，甚至說沒有下次。」兩位主演談到生死議題，都不約而同提出要「即時」的看法，表達出了兩人對於活在當下的人生體悟。

鍾承翰（左）在《火車來去》擁有導演夢。（華視、公視台語台提供）

楊烈在《火車來去》來到田南小鎮。（華視、公視台語台提供）

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劇中，眾人齊聚食堂，分享自己的人生經歷，有歡笑、有淚水，每一首生命之歌，都成為了鍾承翰新電影的靈感。聊到自己一路走來的人生小故事，安心亞分享道：「我曾經偶遇之前劈腿的前男友，他當時真的傷我很深。」但看到前男友整個人走樣，心裡又暗自慶幸，她笑稱：「還好他當時選擇了別人。」

石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟「黃俊良」。（華視、公視台語台提供）

石知田聊起往事：「當初出道時其實家人並不支持，但我想向他們證明我是能自給自足，又可以幫忙家裡一些的。」想去證明自己的獨立和自主性，而沒有意識到父母所承擔的生活壓力，回想起當時的遺憾，就是錯過和媽媽相處的時間，他說道：「當時也不知道我媽會罹癌，但我不想拘泥於當時如果怎樣改變會如何的情境。」他將對媽媽的思念放在心中，督促著自己砥礪前行。人生一路起起伏伏，兩位主演暢聊人生故事，也讓人引頸期盼《火車來去》究竟會如何發展，譜出怎樣的人生之歌。

霍正奇（左起）、張育綺、安心亞、楊烈在《火車來去》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）

許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（華視、公視台語台提供）

即將於3月16日播出的《火車來去》第十三集，「麗華」梁家榕愈發覺得「王董」楊烈的兒時故事很熟悉，似乎曾在哪裡聽過；「進財」霍正奇懷疑王董是黑幫大佬，「文秀」安心亞也對王董的舉止產生懷疑，想一探王董的真實身分？種種的謎團，即將步步揭開。《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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