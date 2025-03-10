晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安心亞遭渣男劈腿 偶遇舊愛傻眼「整個人走樣」

楊烈在《火車來去》飾演神秘人物「王董」。（華視、公視台語台提供）楊烈在《火車來去》飾演神秘人物「王董」。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊烈在華視、公視台語台《火車來去》飾演神秘人物「王董」，劇中他獨自來到小鎮，原本冷漠寡言的他被小鎮的人情味，深深打動後，願意提供自己的兒時的故事給鍾承翰作為拍攝電影短片的故事題材，也意外發現自己的救命恩人竟是站長吳鈴山的養父母，令所有人訝異，而王董的身分也呼之欲出。

相關新聞：安心亞遇霸凌不再忍 許孟哲癡情網友心疼

楊烈在《火車來去》搭乘火車抵達田南小鎮。（華視、公視台語台提供）楊烈在《火車來去》搭乘火車抵達田南小鎮。（華視、公視台語台提供）

楊烈劇中來到田南小鎮後，特地前往照相館拍攝遺照，並提點梁家榕「活要即時」，因為劇中飾演她老公的伊正離家20年。面對生死議題，鍾承翰直言：「要怎麼樣去面對生與死，我至今都還在學習著，我想這也是很多人的課題。」即時行樂，把自己的生活過好，才能健健康康的去照顧家人，把握每一刻與家人相聚，是他多年來的感悟。許孟哲也表示：「愛，真的要即時。大家都會有『下次再…』的想法，但常常下次都不知道是多久後，甚至說沒有下次。」兩位主演談到生死議題，都不約而同提出要「即時」的看法，表達出了兩人對於活在當下的人生體悟。

鍾承翰（左）在《火車來去》擁有導演夢。（華視、公視台語台提供）鍾承翰（左）在《火車來去》擁有導演夢。（華視、公視台語台提供）

楊烈在《火車來去》來到田南小鎮。（華視、公視台語台提供）楊烈在《火車來去》來到田南小鎮。（華視、公視台語台提供）

相關新聞：演「癡情男二」圈粉觀眾 許孟哲網路留言哭笑不得

劇中，眾人齊聚食堂，分享自己的人生經歷，有歡笑、有淚水，每一首生命之歌，都成為了鍾承翰新電影的靈感。聊到自己一路走來的人生小故事，安心亞分享道：「我曾經偶遇之前劈腿的前男友，他當時真的傷我很深。」但看到前男友整個人走樣，心裡又暗自慶幸，她笑稱：「還好他當時選擇了別人。」

石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟「黃俊良」。（華視、公視台語台提供）石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟「黃俊良」。（華視、公視台語台提供）

石知田聊起往事：「當初出道時其實家人並不支持，但我想向他們證明我是能自給自足，又可以幫忙家裡一些的。」想去證明自己的獨立和自主性，而沒有意識到父母所承擔的生活壓力，回想起當時的遺憾，就是錯過和媽媽相處的時間，他說道：「當時也不知道我媽會罹癌，但我不想拘泥於當時如果怎樣改變會如何的情境。」他將對媽媽的思念放在心中，督促著自己砥礪前行。人生一路起起伏伏，兩位主演暢聊人生故事，也讓人引頸期盼《火車來去》究竟會如何發展，譜出怎樣的人生之歌。

霍正奇（左起）、張育綺、安心亞、楊烈在《火車來去》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）霍正奇（左起）、張育綺、安心亞、楊烈在《火車來去》有精彩演出。（華視、公視台語台提供）

許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（華視、公視台語台提供）許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（華視、公視台語台提供）

即將於3月16日播出的《火車來去》第十三集，「麗華」梁家榕愈發覺得「王董」楊烈的兒時故事很熟悉，似乎曾在哪裡聽過；「進財」霍正奇懷疑王董是黑幫大佬，「文秀」安心亞也對王董的舉止產生懷疑，想一探王董的真實身分？種種的謎團，即將步步揭開。《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中