演「癡情男二」圈粉觀眾 許孟哲網路留言哭笑不得

〔記者李紹綾／台北報導〕許孟哲在Hami Video影集《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」，角色個性憨直爽朗，對兒時玩伴安心亞一片癡心，被網友封「最讓人心疼的男二」。

許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（Hami Video提供）

談到自己與角色的相似之處，許孟哲笑說：「應該是我們都不會去算計別人，想法都很單純吧！」此外，許多觀眾留言心疼有福，許孟哲自曝最讓他印象深刻的一條留言是：「有福只要一出現就覺得好笑。」他無奈又好笑說：「當下我的第一個想法是，這個好笑應該不是因為劇情，而是看到『我』這個人就覺得好笑？這樣我應該開心還是擔心？」

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對於劇集在Hami Video熱播，許孟哲感謝粉絲支持：「沒辦法守在電視機前看首播也沒關係，Hami Video隨時都為你準備好！」

許孟哲（右）在《火車來去》對安心亞（左）一片癡心。（Hami Video提供）

《火車來去》不僅在Hami Video奪台劇點閱冠軍，更讓「來去系列」持續掀起懷舊熱潮，喚起觀眾對純樸年代的共鳴。此外，Hami Video熱播台劇話題不斷，林予晞與薛仕凌主演影集《死了一個娛樂女記者之後》持續引發關注，3月更將上架張鈞甯與越南影帝連炳發主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》以及王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏領銜主演的影集《星空下的黑潮島嶼》，精采劇作輪番上陣，帶來多元題材的追劇盛宴。

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