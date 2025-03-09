晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

演「癡情男二」圈粉觀眾 許孟哲網路留言哭笑不得

〔記者李紹綾／台北報導〕許孟哲在Hami Video影集《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」，角色個性憨直爽朗，對兒時玩伴安心亞一片癡心，被網友封「最讓人心疼的男二」。

許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（Hami Video提供）許孟哲在《火車來去》飾演高記商行的小老闆「高有福」。（Hami Video提供）

談到自己與角色的相似之處，許孟哲笑說：「應該是我們都不會去算計別人，想法都很單純吧！」此外，許多觀眾留言心疼有福，許孟哲自曝最讓他印象深刻的一條留言是：「有福只要一出現就覺得好笑。」他無奈又好笑說：「當下我的第一個想法是，這個好笑應該不是因為劇情，而是看到『我』這個人就覺得好笑？這樣我應該開心還是擔心？」

對於劇集在Hami Video熱播，許孟哲感謝粉絲支持：「沒辦法守在電視機前看首播也沒關係，Hami Video隨時都為你準備好！」

許孟哲（右）在《火車來去》對安心亞（左）一片癡心。（Hami Video提供）許孟哲（右）在《火車來去》對安心亞（左）一片癡心。（Hami Video提供）

《火車來去》不僅在Hami Video奪台劇點閱冠軍，更讓「來去系列」持續掀起懷舊熱潮，喚起觀眾對純樸年代的共鳴。此外，Hami Video熱播台劇話題不斷，林予晞與薛仕凌主演影集《死了一個娛樂女記者之後》持續引發關注，3月更將上架張鈞甯與越南影帝連炳發主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》以及王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏領銜主演的影集《星空下的黑潮島嶼》，精采劇作輪番上陣，帶來多元題材的追劇盛宴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中