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娛樂 最新消息

謝盈萱痛失摯友「狀態懸浮」 豁達面對生死：閉眼那刻不要有太多遺憾

謝盈萱擔任Bella儂儂雜誌3月封面人物。（Bella儂儂雜誌提供）謝盈萱擔任Bella儂儂雜誌3月封面人物。（Bella儂儂雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱在影集《影后》為愛退居幕後，現實中的她，是否能為愛拋下一切？她的回答是「不確定，也許年輕的時候可以。」

謝盈萱自認是個敢愛的人。（Bella儂儂雜誌提供）謝盈萱自認是個敢愛的人。（Bella儂儂雜誌提供）

謝盈萱自認是個敢愛的人，「也許有一天也能夠做到為愛拋下一切，不過我還是會找到謝盈萱在面對職業、工作和自己的價值感，因為感情而失去自己，我覺得那是很可惜的，終究妳的人生還是妳的人生。」

謝盈萱前陣子遭逢摯友離世。（Bella儂儂雜誌提供）謝盈萱前陣子遭逢摯友離世。（Bella儂儂雜誌提供）

謝盈萱在《影后》的決定，引起了網路一番論戰，有人覺得這不符合當代女性的輪廓，也有人會懷疑重度的戀愛腦真的存在嗎？但面對這些疑問，謝盈萱說：「觀眾看戲的時候會投射他們對一個完美的女性的想像，她應該要不被愛情束縛，或者是不應該為一個男人放下一切，但我覺得這反而狹隘了這個世界上的任何關係。」

將30歲後的人生當成是「社會實驗」。（Bella儂儂雜誌提供）將30歲後的人生當成是「社會實驗」。（Bella儂儂雜誌提供）

謝盈萱前陣子遭逢摯友離世，她在社群寫道：「因為生命無常，在死亡前我們才就此學會如何繳械投降。」這個生離死別的衝擊改變了她的心境，「我正在重新審視自己，因為朋友的離開，我活過一段懸浮的狀態，以前對未來很擔憂也很恐懼，但與其永遠都在思考明天跟無常那一個會先來，不如把今天過好，只要閉眼的那一刻，不要有太多遺憾就好。」謝盈萱在友人的離去後變得更為豁達，「假如今天我是一個離開的人，我會想問問自己這一輩子是否活得開心過癮，一切都要回歸自我的認知，而不是別人的評斷。」

謝盈萱談到，人生從39歲到40歲後才真的踏入娛樂圈，在那之前的自己，除了演員身分以外就是一般人，「娛樂圈跟其它職業完全不一樣，需要妝髮、需要被攝影機拍、需要接受訪問，在一開始我確實很不習慣，因為它不是一個正常的經歷。」

謝盈萱擔任Bella儂儂雜誌3月封面人物。（Bella儂儂雜誌提供）謝盈萱擔任Bella儂儂雜誌3月封面人物。（Bella儂儂雜誌提供）

直到後來，謝盈萱問自己：「不好玩嗎？」她將30歲後的人生當成是「社會實驗」，把自己丟入其中，慢慢感受「原來女明星是這樣子啊！」4年前，她還在習慣成為明星的樣字，面對很多需要跨出舒適圈的事物她都還在練習階段，「現在的我願意用比較正面的態度去面對生活的改變。」笑稱以前覺得讓別人幫忙穿鞋是很失禮、很尷尬的一件事，「後來才了解，原來造型師弄好服裝再亂動會造成別人困擾，你必須要尊重別人的工作，就像拍戲大家會尊重演員的表演一樣，我會用完全新的視角去看待現在的所有狀態。」

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