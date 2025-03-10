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娛樂 音樂

資深玉女甩怒告小蟲風波 改找有7座金曲獎的「他」操盤復出

〔記者張釔泠／台北報導〕資深玉女歌手周思潔去年曾與音樂製作人小蟲發生糾紛鬧上法庭，但她仍不忘音樂帶來的快樂，繼2019年專輯《傻傻的花》後，經過長達五年醞釀，終於在2024年底發行全新EP《人生就是學》。

周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）

周思潔從舞台表演跨足教育與體驗課程，事業起伏帶來深刻考驗，她分享：「人生的奧妙，就是在會經驗到不預期的課題，唯有去經驗與感受，才能穿越，成就真正的自己。」《人生就是學》由7座金曲獎得主蕭煌奇製作，他為周思潔量「聲」且量「生」打造四首心靈樂章，包括〈人生就是學〉、〈侃侃而談〉、〈不晚〉、〈一個人單身〉，展現音樂中的人生哲學。

首波主打單曲〈人生就是學〉由蕭煌奇與音樂人何啟弘合作，將周思潔的教學理念融入歌曲，巧妙地轉化為音樂作品，歌詞則以輕鬆不嚴肅的方式詮釋人生哲理，讓聆聽者在旋律中感受人生的學習與成長。

周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）

周思潔也特別請到廣告大師范可欽來拍攝MV，范可欽在廣告業界資歷深厚，但卻從未拍攝過音樂錄影帶，他看了周思潔專輯想傳達的理念，感到非常認同，點頭接下這個重責大任。

周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）周思潔回歸樂壇。（萊格悠國際文化提供）

范可欽特別找來周思潔成長課程中的學員們參與拍攝，但沒有告訴學員們要拍攝什麼，學員們面對鏡頭將自己的人生故事娓娓道來，記錄下了最真實的情感，范可欽說到：「現場可以感受到學員們對周思潔的極度信任，感受到濃烈的情感，很榮幸能用鏡頭把這些感情完整的記錄下來。」他也笑說：「這大概是史上流最多眼淚的一支MV。」

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