孟耿如才喊誠心反省…閨密曬照標註她 遭疑「日本邊玩邊道歉」

黃子佼（左）、孟耿如（右）被拍到享天倫之樂惹議，她再度發聲道歉。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼2023年捲入性騷風波，還被搜到大量購買未成年不雅片，近來被拍到和老婆孟耿如一家三口享天倫之樂的畫面，又掀起軒然大波。對此，昨（9）孟耿如緊急出面發文道歉，沒想到卻被發現人疑似在日本開心出遊，引起討論。

孟耿如9日於社群再度道歉，表示丈夫黃子佼做了錯事，傷害到許多人，事發當下自己錯愕、惶恐且不可置信，第一時間只想以家人身分發聲，才會做出不適切發言，再次為自己有欠思考造成的傷害，以及受傷的所有人致歉，並表示無期限關閉所有社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省。

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孟耿如友人標註她在日本旅遊。（翻攝自IG）

孟耿如的道歉貼文曝光後，掀起網友正反兩極討論，更有眼尖網友發現，孟耿如的友人昨日在IG標註她在日本旅行，遭質疑她道歉當下還在日本旅遊，不過也有網友指出，友人可能是回台之後才發文，並不代表孟耿如9日人還在日本。

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