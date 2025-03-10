（專訪）「5寶爸」森田開箱破億豪宅 赴美拚子秘辛曝光

〔記者陽昕翰／專訪〕網紅CEO森田曾是男團成員，如今轉戰電商成了CEO，去年在大直置產，入手178坪的樓中樓豪宅，總價破億元，單身的他更做好準備，兩年後將赴美拚子，完成當爸的目標。

網紅CEO森田開箱位於大直的樓中樓豪宅。（記者王文麟攝）

森田去年陪友人看房，卻先被這間頂樓戶豪宅打動，包括客廳是他夢寐以求的三面採光格局，還有風景絕佳的頂樓空中花園，他加碼花了台幣500萬，沿用前屋主的設計師重新裝潢設計。

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森田的衣帽間整理的井然有序，堪比專櫃的擺設。（記者王文麟攝）

森田透露，本來的起家厝捨不得賣，最後租給了好友愛亞夫婦，他笑說：「我真的是硬著頭皮買房，內心掙扎了好久。」脫口現在每個月光是房貸就超過台幣50萬，除了靠電商事業，也靠投資理財有道。

森田常在頂樓花園放鬆陪伴毛小孩，非常愜意。

而森田獨居豪華美宅，還有領養的可樂、紅豆餅、估狗、薯餅及咖醬5隻愛犬陪伴，身為「5寶爸」的他被毛孩子騎在頭上，笑說：「現在每天就是可樂、薯餅都睡在我的頭上，根本沒有把我當主人。」

網紅CEO森田開箱位於大直的樓中樓豪宅。（記者王文麟攝）

其實森田決心換新房，也是要替兩年後當爸做準備，他一直都有成家生子的想法，單身的他受訪說：「我並不急著找老婆，還是想要傳宗接代，也是怕我以後老了太孤單。」

森田領養了五隻狗陪伴。（記者王文麟攝）

網紅CEO森田開箱位於大直的樓中樓豪宅。（記者王文麟攝）

森田已經在國外找到了合法的代理孕母，預計兩年後到美國拚生子，他更預留好了嬰兒房，超期待新生命的到來。

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