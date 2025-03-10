黃子佼被嗆噁人 陳沂逆風挺孟耿如

孟耿如（右）昨發文道歉。（資料照，青鳥旅行提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前年捲#MeToo風波的黃子佼，去年被查出偷拍論壇高級會員，更握有大量未成年不雅片，近日和妻子孟耿如被拍到一家三口盡享天倫之樂，掀起輿論風暴，孟耿如在沉寂4天後於9日發文向外界道歉，重申黃子佼不會復出，不過仍引來外界砲轟，唯獨網紅陳沂逆風力挺孟耿如。

陳沂表示，孟耿如在黃子佼出事後，仍留言力挺說加油永遠愛你，被認為是包庇罪犯，但她覺得：「禍不及家人。」陳沂認為孟耿如危機處理超差，但將心比心想像自己在那樣的處境下，震驚錯愕心痛各種情緒交雜，神智不清只想到要支持家人也是有可能的。

最後陳沂重申她始終覺得孟耿如是個受害者，「跟這麼噁的人結婚生小孩，還有什麼比這更可怕的事？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：孟耿如宣布「無限期關閉社群」 曝黃子佼無復出演藝圈意願

而孟耿如昨透過臉書表達個人態度：「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身分發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

對於外界議論，孟耿如坦言這段時間大家的聲音她都接受，「我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」

孟耿如也宣布將無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護家人的教育與成長，「再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法