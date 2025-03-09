（影）前AV女優小宵虎南購物超辣 粉絲敲碗想+1

日本前AV女優小宵虎南轉戰YouTube頻道，專心當個YouTuber。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV女優小宵虎南今年2月宣布離開引退，之後轉戰YouTube頻道，專心當個YouTuber。日前她到夏威夷度假，在社群平台上發布一系列自己穿著夏威夷的美照，讓她的粉絲紛紛大喊想+1。

小宵虎南在夏威夷海灘展現自己穿著比基尼的火辣身材。（翻攝自IG）

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小宵虎南到夏威夷，因為天氣溫暖，穿著也很清涼。（翻攝自IG）

25歲的小宵虎南於2021年在AV圈出道，特徵是火辣身材，退隱之後，她經常到各地玩樂，並記錄下自己的開心人生。近日她到夏威夷，曬出頭戴草帽，身穿黃色比基尼系列照片，完美S曲線和豐滿上圍加上雪白肌膚，仍舊火辣依舊。

小宵虎南在夏威夷的超級市場購物，穿著黑色內衣搭配薄襯衫。（翻攝自IG）

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小宵虎南購物的悠哉模樣讓粉絲都喊著想跟。（翻攝自IG）

最近更新的照片則是小宵虎南也秀出自己穿著黑色內衣外搭灰色格子薄襯衫在當地超級市場購物。雖然是購物，小宵虎南曼妙的身材也特別顯眼，她推著購物車的性感模樣感覺不像購物，更像在拍寫真集。粉絲看到她優閒度假的開心模樣加上火辣打扮，忍不住大呼：想跟！

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