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娛樂 最新消息

名導批黃子佼事件 怒斥：懦弱者和偽善者集中地

藝人黃子佼（右）與孟耿如夫妻近日受到社會大眾熱烈討論。（本報資料照）藝人黃子佼（右）與孟耿如夫妻近日受到社會大眾熱烈討論。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更是被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片。近日他被民眾拍到和妻子孟耿如帶著女兒享受天倫之樂，引來外界熱烈討論。先前網紅「德州媽媽沒有崩潰」更爆料黃子佼去年就已有復出準備，《國際橋牌社》導演導演汪怡昕在社群平台發文怒斥：台灣影視圈是最多懦弱者和偽善者的集合地！

《國際橋牌社》導演汪怡昕怒批：台灣的影視圈是最多懦弱者和偽善者的集合地。（本報資料照，記者王文麟攝）《國際橋牌社》導演汪怡昕怒批：台灣的影視圈是最多懦弱者和偽善者的集合地。（本報資料照，記者王文麟攝）

汪怡昕認為「台灣的影視圈是最多懦弱者和偽善者的集合地」，原因是「這個圈圈的人，對有權有勢的犯罪者，總是百般呵護。對圈內的勇於發聲的受害者，總是幫著加害者百般的糟蹋」他更狂轟：台灣影視圈是一個偽善者濃度最高的國度。

相關新聞：德州媽媽爆料黃子佼去年準備復出 發出5點痛批

汪怡昕指出：黃子佼持有小學生、國中生被脅迫性交，並被揭露個資（在鏡頭前手持學生證）的性剝削影片，但他在法庭上不認為他有罪。（本報資料照，記者塗建榮攝）汪怡昕指出：黃子佼持有小學生、國中生被脅迫性交，並被揭露個資（在鏡頭前手持學生證）的性剝削影片，但他在法庭上不認為他有罪。（本報資料照，記者塗建榮攝）

「黃子佼持有小學生、國中生被脅迫性交，並被揭露個資（在鏡頭前手持學生證）的性剝削影片，但他在法庭上不認為他有罪」汪怡昕指出，公眾人物（演員、政治人物）被賦予很大的話語權，因為他／她們展現許多醫般人在現實生活中無法達到的想像，對於公眾人物的失序，社會給予了太多寬容。汪怡昕強調「影視圈中、政治圈中錯綜複雜的權勢、利益關係交纏下，這個圈圈的人可以在檯面上面對觀眾、群眾演繹著各種冠冕堂皇的正義故事」，回到現實世界，這群人面對身邊的邪惡卻總是保持安靜，因為當這些人面對自己利害相關的人、事、物時，正義和對錯的排序就會是最後一個。

社會大眾抵制黃子佼復出，並認為他犯的錯誤難以原諒。（本報資料照，記者張嘉明攝）社會大眾抵制黃子佼復出，並認為他犯的錯誤難以原諒。（本報資料照，記者張嘉明攝）

汪怡昕說：「我們比我們以為的要容易妥協很多，即使你在人前扮演的是正義使者」，他強調自己的發文並非地圖砲（針對地域或少數人行為進行語言攻擊），也不是以人間清醒自居。汪怡昕形容自己是「久在江湖的孤鳥中年人」進入中年的他，認為自己能做的，只有要求：遇事盡量勇敢，以換來容易入睡。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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