遭瑋哥影射「比黃子佼誇張」！酷炫氣炸反嗆：你吃土剛好

反骨前團員瑋哥（右）發文影射酷炫（左）「做了很多比蕉蕉哥誇張的事」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期深陷性騷案，引發一連串風暴，遭反骨男孩切割，團長酷炫也被爆出拍攝女性不雅片，引發外界議論。今（9）日反骨前團員瑋哥又發文表示「某團長對孩子做了很多比蕉蕉哥（黃子佼）誇張的事」疑影射前團長，對此酷炫也親上火線回應。

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瑋哥疑發文影射酷炫，後續又將貼文刪除。（翻攝自Threads）

瑋哥在Threads發文提到，「在夢裡有個團長也對一些孩子做了很多比蕉蕉哥更誇張的事，我的緋聞愛人放話太早，以至於小心謹慎的團長，在檢方上門前早已毀滅證據，加上他在天龍國度有勢力，所以沒那麼容易」疑影射酷炫，不過瑋哥在發文沒多久又刪文。

酷炫隔不久也發文回嗆瑋哥。（翻攝自Threads）

對此，酷炫也發文回嗆瑋哥：「故意趁這時間點發一段文影射我，然後等上新聞再刪除，何必呢？你現在吃土剛好而已，不要再扯東扯西了」。

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