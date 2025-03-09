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前反骨成員分享夢境…曝「某團長對孩子做很多事」：比蕉蕉更誇張

瑋哥（左）已離開反骨男孩。（翻攝自臉書）瑋哥（左）已離開反骨男孩。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期深陷性騷案，引發一連串風暴，遭所屬團體「反骨男孩」解約，其團長酷炫隨後也被爆出拍攝女性不雅片，掀起一陣議論。於2020年退出的前團員「瑋哥」今（9）突發文分享夢境，表示「某團長對孩子做了很多比蕉蕉哥誇張的事」，疑似爆料的言論，引起網友討論。

瑋哥發文分享夢境。（翻攝自Threads）瑋哥發文分享夢境。（翻攝自Threads）

瑋哥在Threads發文提到，「在夢裡有個團長也對一些孩子做了很多比蕉蕉哥更誇張的事」，表示由於自己的緋聞愛人放話太早，以至於小心謹慎的團長，在檢方上門前早已毀滅證據，「加上他在天龍國度有勢力，所以沒那麼容易」。

偉哥表示，若不說出這段夢境，自己恐怕會失眠，但基於多年情誼，起床後便會將這段話深埋心底，「就讓這秘密沉睡在我夢裡吧！」文章曝光後，引發網友討論，紛紛猜測文中主角身分，也有人痛批他不說清楚來龍去脈，只會打草驚蛇。

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