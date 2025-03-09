詹懷雲真的有病？被呼巴掌還告白「根本抖M體質」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕校園愛情電影《有病才會喜歡你》今（9）日釋出情人節版海報，提前點燃戀愛氛圍，詹懷雲在片中於畢業典禮上向江齊告白，還有多達5000隻紙蜻蜓從天而降，看似浪漫，不過詹懷雲坦言其實很痛。

詹懷雲在《有病才會喜歡你》中飾演葉子杰，是全校最會「裝病」的人。（紅杉娛樂提供）

葉子杰（詹懷雲飾）是全校最會「裝病」的人，逃避考試、混過責任，什麼都能躲，卻偏偏躲不過「戀愛」這場病。詹懷雲認為葉子杰行事作風看似我行我素，但他的內心其實是寂寞的，所以意外闖入他生活中的葉梓潔（江齊飾），才會讓他漸漸卸下心防，「葉子杰以前覺得裝病可以逃過很多事，但是對葉梓潔動心應該是他這輩子得過最嚴重的病，都被呼巴掌了還是要告白，根本就有抖M體質！」詹懷雲也分享第一次見到江齊時的想法，「她很喜歡皺眉頭，我常常以為她心情不好，但有時候還蠻活潑可愛的。」覺得她認真、謹慎的一面，確實跟葉梓潔有些相似。

請繼續往下閱讀...

《有病才會喜歡你》由詹懷雲（左）、江齊主演，拍攝告白這場戲時，背後的「紙蜻蜓花雨」既浪漫又唯美。（紅杉娛樂提供）

一場告白的戲也引發粉絲熱議，浪漫的場景背後，其實動員了劇組美術組眾多人員不分日夜的親手摺出一隻隻象徵祝福的紙蜻蜓，且總數量超過5000隻，從空中灑下時的「紙蜻蜓花雨」場面既壯觀又唯美。但詹懷雲卻不這麼覺得，「紙蜻蜓有些可能因為纏到，所以是一大坨掉下來的，我剛好抬頭看上面就被砸到，當下其實蠻痛的欸！」

江齊在《有病才會喜歡你》飾演的葉梓潔，傲嬌愛說反話愛回應告白。（紅杉娛樂提供）

江齊也直呼詹懷雲根本就是葉子杰本人，「他在戲外就是很愛講一些無聊但又很好笑的話，私底下其實是個很貼心的人，表面上看起來大喇喇，但是他都在觀察而已。」她坦言自己並不是個高調的人，告白喜歡低調一點，必須要在私密的空間，這部份跟葉梓潔很像，所以當葉子杰在畢業典禮公開告白時，江齊笑說：「葉梓潔也只能用『有病才會喜歡你』回應他了。」

詹懷雲在《有病才會喜歡你》中高調在畢業典禮向江齊告白。（紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》將於北中南舉辦特別場活動，台北場率先於3月14日（五）白色情人節甜蜜開跑，現場除了有演員出席，購票即贈「無可救藥」海報套組（一套三款），還有機會抽中「鰻鰻喜歡你」花園鰻手偶組合（一套兩隻）及花蓮遠雄海洋公園「海洋夜未眠住宿」，一人中獎、兩人同行。詳細活動資訊請見有病才會喜歡你官方社群。電影將於於4月2日上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法