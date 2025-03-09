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黃明志二度強調「沒有挺孫生」 預告今晚說分明

黃明志先前發布影片強調「男生記得要好好保護自己」，遭疑挺孫生。（翻攝自臉書）黃明志先前發布影片強調「男生記得要好好保護自己」，遭疑挺孫生。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志過去邀請孫生合作拍攝MV，日前他也針對孫生捲入性騷擾風波發表意見，並表示「男生記得要好好保護自己」，此番言論引來熱烈討論。曾經批判孫生的YouTuber「異色檔案」DK更痛斥黃明志的說法搞得好像性犯罪像是「男生被冤枉」，黃明志今（9）二度強調自己並非支持孫生做法，也強調：非禮就是錯的，犯罪就該接受懲罰。

黃明志過去曾經邀請孫生合作拍攝MV。（翻攝自臉書）黃明志過去曾經邀請孫生合作拍攝MV。（翻攝自臉書）

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黃明志刪除日前的PO文與影片，今又上傳一支影片「針對『孫生非禮案』的Shorts版本」，更解釋「當剪輯風格換了，內容就不一樣了...」。黃明志表示，錄影的時候這部分就討論了將近20分鐘，為了縮短內容，所以就僅剪進比較聳動的發言，他也認了「沒做好話題的順序排列及表現。導致大家看成好像我們在幫罪犯脫罪一樣...」。

黃明志（左）表示自己並非支持孫生做法，卻因剪輯問題讓角度看起來不同。（翻攝自臉書）黃明志（左）表示自己並非支持孫生做法，卻因剪輯問題讓角度看起來不同。（翻攝自臉書）

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黃明志指出，討論法律與「維護男權」內容，現場有法律顧問，先前影片中所提出「在跟女生出來玩之前，必須要拍照、錄影、錄音等等方式，這些都是保護男生的方式（除非你真的有做）否則萬一有一天你突然被女生控告非禮或強姦，在法庭上男生肯定是百口莫辯的...」。黃明志也再度強調，他所指的「敗訴率是九成」講的是馬來西亞法律環境，跟台灣毫無關聯。

黃明志表示今晚會發布影片更詳細講述相關想法。（翻攝自臉書）黃明志表示今晚會發布影片更詳細講述相關想法。（翻攝自臉書）

「再次重申，我們沒有“挺”孫生。」黃明志認為孫生很有才華，但性騷擾就是錯的，他也希望孫生能好好反省，改過自新並早日走出來。黃明志團隊也強調，今晚會做出更完整、更正式的道歉啟事，釐清更多細節，請大家拭目以待。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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