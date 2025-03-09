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娛樂 電視

安心亞遭當紅女星欺負 自認變勇敢「硬起來反擊」

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在Hami Video《火車來去》飾演火車站賣便當的純樸女性「文秀」，對比先前的《牛車來去》，她詮釋的角色風格大不同，「因為是完全不同的性格，所以可以創造一個這麽不一樣的角色，非常興奮。」她透過這次飾演的文秀看到自己有更多不一樣的面向。

安心亞劇中被飾演當紅女明星的徐千京欺負，讓許多觀眾看得牙癢癢，被問現實中遇到霸凌事件會怎麼應對？安心亞坦率說：「以前的我可能會默默隱忍，甚至有點膽小害怕，但現在的我變得比較勇敢，應該會選擇反擊！」展現了自身的成長與改變，她自認個性最像文秀的地方是，「當身邊人被欺負時，我會挺身而出。

安心亞在《火車來去》飾演火車站賣便當的純樸女性「文秀」。（Hami Video提供）安心亞在《火車來去》飾演火車站賣便當的純樸女性「文秀」。（Hami Video提供）

得知《火車來去》成為Hami Video台劇榜冠軍，安心亞開心說：「很高興來去系列受到這麼多人的喜愛，謝謝大家的回饋，也希望能透過這部戲帶給大家更多溫暖與愛。」

《火車來去》不僅在Hami Video奪台劇點閱冠軍，更讓「來去系列」持續掀起懷舊熱潮，喚起觀眾對純樸年代的共鳴。此外，Hami Video熱播台劇話題不斷，林予晞與薛仕凌主演影集《死了一個娛樂女記者之後》持續引發關注，3月更將上架張鈞甯與越南影帝連炳發主演的國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》以及王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏領銜主演的影集《星空下的黑潮島嶼》，精采劇作輪番上陣，帶來多元題材的追劇盛宴。

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