禍不及妻兒？德州媽媽轟孟耿如：自己綁定黃子佼

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入性騷風波，去年更被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，握有大量未成年不雅片，近日他與老婆孟耿如帶著女兒同享天倫樂遭拍，外界再起熱議，不過，有人認為孟耿如是無辜的，不該趕盡殺絕。對此，網紅「德州媽媽」昨（8日）發文分享看法。

德州媽媽認為，黃子佼（左）與孟耿如（右）是巨大利益的共同體。（翻攝自臉書）

德州媽媽於臉書撰文表示，許多人認為黃子佼犯的錯「禍不及妻兒」，然而，她認為這個禍指的是法律層面，「孟耿如沒犯罪，所以孟耿如沒有被判刑，禍不及她」，而不是指「利益損失」。

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德州媽媽說，「不讓黃孟繼續待在演藝圈、一年四五千萬的撈，不叫『禍及妻兒』。」何況他們早已賺飽了一般人幾輩子的錢了，就算移民、不再工作都可以過得很滋潤，「滾出螢幕算什麼趕盡殺絕？回歸一般人生活很低賤嗎？」呼籲台灣人，不需要把寬厚用在富裕階層的罪犯身上。

德州媽媽提出3點民眾對孟耿如反感的關鍵，第一，孟耿如以「黃先生未了解販售者影片的取得來源」淡化罪行、並表達要「對黃子佼盡全力陪伴和付出」；第二，黃子佼還沒有得到處罰、還在力辯無罪拒絕賠償，代價都沒付，老婆明星繼續當；第三，黃子佼與孟耿如是巨大利益的共同體。

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德州媽媽直指，孟耿如是自己選擇各方面都綁定黃子佼，「能營利就是靠黃子佼，沒有道理營利時要大眾課題分離。」

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