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張益贍拋「西台灣省」 回嗆王毅：你誰呀？

外交部長林佳龍7日表示，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷想繼續扭曲2758號決議。 （資料照）外交部長林佳龍7日表示，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷想繼續扭曲2758號決議。 （資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國外交部長王毅7日在14屆全國人大外長記者會上宣稱，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，並稱「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。

外交部長林佳龍強烈駁斥指出，美國國務院、歐洲議會等西方民主國家接連發聲澄清聯大第2758號決議未提到台灣，說明中國很緊張，不斷扭曲2758號決議。王毅指稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，並說鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

中國外交部長王毅。（歐新社）中國外交部長王毅。（歐新社）

今（9）日一早，電視名嘴、民眾黨前中央委員張益贍在臉書以26字回嗆：「我們台灣國的『西台灣省』，根本不存在外交部長一職，王毅你誰呀？」

相關新聞：王毅稱台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」 林佳龍：中國不斷扭曲2758決議

對於王毅說法，林佳龍回應聯大2758號決議文長期被中共扭曲成「一個中國」或是「包含台灣」，西方民主國家皆澄清聯大2758號決議文只處理中國代表權，並未提到台灣。

林佳龍指出，歐洲議會通過決議提到，在聯大第2758號決議文150個字中，沒有出現台灣這個字，美國國務院也有4點說明表示，聯大第2758號決議沒有提到台灣，或是台灣與其他國家交往及參加國際組織的權利，還有澳洲、荷蘭、加拿大等國也陸續通過新的決議；這也說明為什麼中國很緊張，不斷扭曲2758號決議。

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