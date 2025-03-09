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黃越綏被惡搞 中國不屑份子拿肖像當壯陽藥廣告

兩性專家黃越綏憂心台灣，獲大批民眾支持。（翻攝自黃越綏臉書）兩性專家黃越綏憂心台灣，獲大批民眾支持。（翻攝自黃越綏臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性專家黃越綏8日在臉書分享自己近期除了健康出現些許狀況，也多了一個不愉快事情，幸虧是透過粉絲發現與通報，才知道她在《新聞挖挖哇》節目中照片，被中國不肖份子截圖做非法商品廣告。

透過臉書發文，黃越綏述說在台灣出生成長卻親共、媚共、舔共的台奸們，不餘遺力的正在幹著賣國的行為，比起那些愛台的中配YouTuber簡直汗顏，她表示：「我可以理解中共對付我的動機，但沒想到會拿我的照片去做壯陽藥的廣告，還真的太抬舉我了。」

黃越綏無奈說：「難道他們不知道我可是台灣『赤查某』人物的排行榜？壯陽廣告恐怕只會適得其反。」

黃越綏臉書全文：

所謂家和萬事興的道理也適合用於國家。
尤其當國家的人民不夠團結加上有內奸時，就提供了敵人滲透的最好時機。
我除了健康出現一些狀況外，近期又出現一個令人不愉快的事件。而竟然連我這個已經漸漸退出江湖的人居然也成了受害者。
幸虧是透過粉絲的發現與通報，才知道我在新聞挖挖哇節目中的照片，早被中國不肖份子截圖去做非法的商品廣告。
目前中共海陸空全面性威脅台灣的國防是武攻，而文嚇則是採取幾乎全方位的滲透。
由抗爭蔣氏獨裁一黨專政而開始邁向民主自由的轉型正義過程，可說是一部台灣近代的血淚史。
全靠前輩們前仆後繼，勇敢的奮門與犧牲。甚至是集結了數代人的共同努力，才能夠換來今日安定富足的社會並讓國際看到台灣存在的價值。
政治是管理眾人之事，納稅人都應該要重視與參與，否則就易變成貪官汚吏及政黨腐敗的溫床。
轉眼一晃吾齡老矣。回憶長輩不忘叮嚀政治的齷齪，再到自己覺醒而積極參與護台行動，而最後四處站台助選支持晚輩參政。雖然整個過程辛苦卻甘之如貽。
尤其近年來在國內外遇到2000年後出生的晚輩們，都能以自己是台灣人為榮的情況更感欣慰。
何況連新加坡總理都鼓勵人民要改變落葉歸根的觀念，主張落地生根的國家認同。
可惜在台灣出生成長卻親共、媚共、舔共的台奸們。不餘遺力的正在幹著賣國的行為，比起那些愛台的中配YouTuber簡直汗顏。
我可以理解中共對付我的動機，但沒想到會拿我的照片去做壯陽藥的廣告，還真的太抬舉我了。
難道他們不知道我可是台灣「赤查某」人物的排行榜？壯陽廣告恐怕只會適得其反。天佑台灣！

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