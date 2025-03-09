（影音）黃子佼別想復出！ 異色檔案DK怒斥毫無悔意

黃子佼和孟耿如近日被目擊一家三口出遊，享受天倫之樂，讓大批網友非常不滿。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber DK經營「異色檔案」頻道，近期加入孫生性騷爭議戰局，黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，還因擁有大量未成年性剝削影而遭判刑，日前被目擊一家三口出遊享受天倫之樂，照片曝光後掀起討論，DK在8日拍攝影片開轟。

DK怒斥黃子佼：「影像中孩子從國小、國中到高中都有，年紀最小才10歲，更有詳細分類，尺度非常大，充斥極端違法內容。」他說檔案名稱直接標示「學生」、「制服」、「國小」、「國中」、「高中」、「校名」，部分影片還附上學生證、社群帳號、日常生活照，讓購買者一目了然。

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YouTuber DK經營「異色檔案」頻道，近期加入孫生性騷爭議戰局。（翻攝自Youtube）

由於黃子佼曾在法庭上辯稱不知道在創意私房上買了小朋友的影像，買了也不一定有打開，透過影片，DK怒問黃子佼：「我在這邊問你，你怎麼可能會不知道自己買了什麼？」

DK氣憤批評黃子佼：「你50多歲了，擁有龐大演藝圈資源、社會經驗很多，影片擺在眼前還要硬拗！」抨擊黃子佼毫無悔意。

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相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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