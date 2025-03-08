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娛樂 最新消息

最美台長林書煒交戰李明依 競爭超激烈勝負揭曉

前主播林書煒有「最美台長」稱號。（POP Radio提供）前主播林書煒有「最美台長」稱號。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕POP Radio舉辦的「917一起淨灘去」春季淨灘邁入第7年，今天再度攜手新北市政府環境保護局、海湧工作室，帶著聽眾前往認養石門區山溪里活動中心後方海灘，包括有「最美台長」稱號的林書煒、Hit Fm台長兼主持人黃暐瀚、DJ哲緯、李明依與賴雨農都到場響應。

今年的分組秤重競賽由林書煒、賴雨農領軍A組，黃暐瀚、李明依帶領B組，雙方戰火激烈，淨灘老手林書煒搭配初次挑戰的賴雨農，主打「穩紮穩打」戰術，以細心分類、講求效率的方式撿拾垃圾；黃暐瀚與李明依也全副武裝拚了，開始20分鐘就和聽眾合力撿起重達60公斤的漁繩。

最終林書煒、賴雨農率領的A組則以浮球、廢棄保麗龍拉開兩組差距，拚出273公斤，如同每分鐘撿4.5公斤的速度，超前B組的177公斤獲勝。

新北市政府副秘書長張其強（右四）感謝民眾身體力行，首次參加淨灘的李明依（右二）偕兒子一起響應活動。（POP Radio提供）新北市政府副秘書長張其強（右四）感謝民眾身體力行，首次參加淨灘的李明依（右二）偕兒子一起響應活動。（POP Radio提供）

人生首次淨灘的李明依做足準備，活動前不斷向同事詢問裝備需求。POP Radio台長林書煒表示，看到更多人願意投身淨灘行動，她強調，只要願意彎腰撿起垃圾，就是為環境貢獻力量，希望這份環保意識也能融入聽眾的日常生活。

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